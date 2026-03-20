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Un suicide?
Mort d’un détenu mexicain de 19 ans dans un centre de l’ICE

Un Mexicain de 19 ans est mort le 16 mars dans un centre de détention de l’immigration en Floride. Les autorités évoquent un suicide, tandis que la cause officielle reste en cours d’enquête.
Publié: il y a 49 minutes
Le centre de détention du comté de Glades, en Floride, où le jeune Mexicain est décédé.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Un jeune Mexicain âgé de 19 ans est décédé le 16 mars dans un centre de détention de la police de l'immigration (ICE) en Floride, a annoncé l'agence fédérale américaine dans un communiqué.

«Royer Perez-Jimenez, 19 ans, un immigré illégal criminel originaire du Mexique, arrêté et inculpé de fraude pour usurpation d'identité et résistance à un agent, est décédé le 16 mars au centre de détention du comté de Glades à Moore Haven», a indiqué l'ICE dans son communiqué. L'ICE a évoqué «un suicide» tout en précisant que «la cause officielle de la mort reste en cours d'enquête».

«Un crime fédéral»

Dans un communiqué publié jeudi le ministère mexicain des Affaires étrangères avait dénoncé la mort «inacceptable» d'un autre de ses ressortissants détenu par l'ICE sans préciser son identité. «Le gouvernement mexicain réaffirme que ces décès sont inacceptables et exige une nouvelle fois une enquête rapide et approfondie de la part des autorités chargées de l'immigration» aux Etats-Unis, a écrit le ministère dans un communiqué.

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Royer Perez-Jimenez avait été arrêté le 22 janvier et était détenu dans le centre de détention de l'ICE en Floride depuis le 26 février. Selon l'ICE le jeune homme était entré aux Etats-Unis en provenance du Mexique le 19 février 2022 et avait bénéficié d'un retour volontaire. A une date inconnue, selon l'ICE, il est rentré de nouveau aux Etats-Unis, ce qui constitue «un crime fédéral». Il s'agit de la 44e personne à mourir dans un centre de détention de l'ICE depuis l'entrée en fonction de l'administration Trump, selon des données officielles.

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