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«La solidarité est nécessaire»
A Genève, des activistes dénoncent les liens suisses avec l’ICE

A Genève lundi, des militants ont dénoncé les liens entre certaines banques suisses et l’ICE. Ils accusent cette dernière de méthodes brutales et de violations des droits humains.
Publié: il y a 48 minutes
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A Genève, des militants dénoncent les liens entre banques suisses et l’ICE.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Trois militants de Minneapolis ont fait un arrêt lundi à Genève dans le cadre d'une tournée européenne visant à exhorter les investisseurs à se désengager des sous-traitants d'ICE, la police de l'immigration des Etats-Unis. Ils ont appelé à la solidarité en Suisse.

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«La solidarité de la Suisse est nécessaire: on ne peut pas laisser Trump continuer à violer les droits humains», a déclaré devant la presse Sagirah Shahid, élue écologiste de Minneapolis. Et de décrire les méthodes brutales d'ICE pour mener l'offensive anti-immigration de Donald Trump. Elle-même en a été victime: elle a été incarcérée et entravée dans un camp de détention.

L'UBS et la BNS concernées

Les trois militants étaient invités par BreakFree Suisse, qui a publié en février dernier un rapport mettant en lumière les investissements de plusieurs institutions suisses, dont UBS et la BNS, dans des entreprises sous-traitantes d'ICE. BreakFree Suisse et les militants demandent à ces établissements de mettre fin à ces investissements.

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