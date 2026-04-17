Arrêtée et menottée pour séjour illégal aux Etats-Unis, une octogénaire française a été libérée. Le chef de la diplomatie a confirmé qu'elle avait pu rentrer en France.

L'octogénaire française arrêtée par l'ICE a pu rentrer en France

L'octogénaire française arrêtée par l'ICE a pu rentrer en France

AFP Agence France-Presse

Une octogénaire française, qui avait été arrêtée par la police de l'immigration aux Etats-Unis et placée dans un centre de rétention en Louisiane, est rentrée en France vendredi, a annoncé le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot.

Le ministère américain de la Sécurité intérieure a confirmé mardi à l'AFP l'interpellation le 1er avril de cette dame de 85 ans, entrée aux Etats-Unis en juin 2025 avec un visa de tourisme lui permettant de rester «90 jours» sur le sol américain. Or elle se trouvait toujours aux Etats-Unis «sept mois plus tard», selon les autorités américaines.

Méthodes jugées non conformes

Selon des témoignages de voisins rapportés par son fils, interrogé lundi par l'AFP, la dame qui résidait en Alabama, a été arrêtée, «menottée pieds et mains». Interrogé sur les méthodes de l'ICE, Jean-Noël Barrot a estimé que ce ne sont «pas des méthodes qui sont nécessairement conformes – [il] ne parle pas du cas spécifique mais plus généralement – avec celles qui sont en vigueur et acceptables pour nous».

Cette femme avait décidé de s'installer aux Etats-Unis et de se marier courant 2025 avec un Américain, ancien colonel de l'armée de l'air. Ils s'étaient rencontrés une soixantaine d'années plus tôt quand elle occupait un poste de secrétaire bilingue sur une base de l'OTAN et ils avaient repris contact après leur veuvage. Ce vétéran du Vietnam est décédé brutalement en janvier à 85 ans.