Un agent de l'ICE tire sur un Vénézuélien à Minneapolis

Un agent fédéral de l'immigration américaine a tiré sur un Vénézuélien mercredi à Minneapolis. L'incident, survenu lors d'une altercation, a déclenché des manifestations dans une ville déjà marquée par des tensions avec l'ICE.

Un agent de la police fédérale de l'immigration américaine (ICE) a tiré dans la jambe d'un homme vénézuélien mercredi à Minneapolis, ont indiqué les autorités municipales, exhortant la population à «rester calme» une semaine après qu'une femme de la même ville, Renee Good, y a été abattue.

Les faits sont survenus lors d'une altercation dans la soirée devant une résidence dans le nord de la principale ville du Minnesota. «Au cours de l'altercation, l'agent fédéral a fait usage de son arme, touchant un homme adulte», a indiqué le chef de la police de Minneapolis, Brian O'Hara lors d'une conférence de presse.

L'homme a été blessé à la jambe et transporté à l'hôpital mais ses jours ne sont pas en danger, selon les autorités. C'est la deuxième fois en une semaine qu'un agent de l'ICE est impliqué dans un incident grave à Minneapolis.

«ICE doit quitter la ville»

Le 7 janvier, une Américaine de 37 ans, Renee Nicole Good, a été abattue dans sa voiture alors qu'elle participait à une action pour gêner une opération des agents fédéraux, envoyés en nombre dans la ville pour mener des séries d'arrestations. L'affaire a déclenché des protestations partout dans le pays, auxquelles le gouvernement américain a répondu en annonçant dimanche l'envoi de «centaines» d'agents fédéraux supplémentaires à Minneapolis.

«Nous comprenons qu'il y a de la colère», ont écrit les autorités municipales sur le réseau social X après le tir de mercredi, ajoutant que «la ville de Minneapolis exige une nouvelle fois que l'ICE quitte immédiatement la ville et l'Etat».

L'incident a déclenché une manifestation au cours de laquelle des mortiers d'artifice ont été tirés sur des agents, a indiqué le chef de la police aux journalistes. Selon le journal local Minnesota Star Tribune, quelques centaines de personnes ont fait face durant plusieurs heures aux forces de l'ordre, qui ont fait usage notamment de grenades assourdissantes pour les disperser.

Des responsables du ministère de la Sécurité intérieure ont confirmé le tir, affirmant qu'«un étranger en situation irrégulière venant du Venezuela» avait résisté à son arrestation après un contrôle routier. «Pendant que le suspect et le représentant des forces de l'ordre se battaient au sol, deux individus sont sortis d'un appartement voisin et ont aussi attaqué l'agent des forces de l'ordre avec une pelle à neige et un manche à balai», a expliqué le ministère.

Chaos et traumatismes

Le policier a alors «tiré un coup de feu défensif pour protéger sa vie», touchant l'homme à la jambe, selon l'institution. Les élus de Minneapolis et de l'Etat du Minnesota ont dénoncé les actions des agents du ministère de la Sécurité intérieure, y compris ceux de l'ICE.

Dans une vidéo publiée plus tôt mercredi sur X, le gouverneur du Minnesota Tim Walz a dénoncé «le chaos, les perturbations et les traumatismes que le gouvernement fédéral fait subir à notre communauté», décrivant des interrogatoires porte-à-porte menés par des agents de l'ICE «armés, masqués et sous-entraînés».