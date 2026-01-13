DE
Tuerie à Minneapolis
L'ONU demande une enquête indépendante sur la femme tuée par l'ICE

Après la mort d'une femme de 37 ans tuée par un agent d'ICE à Minneapolis, l'ONU appelle à une enquête rapide. Des manifestations ont suivi, accentuant les tensions avec l'administration Trump.
Publié: 12:21 heures
Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme dirigé par Volker Turk demande aux autorités d'apaiser la situation à Minneapolis.(Archives)
Photo: SALVATORE DI NOLFI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'ONU veut une investigation «rapide» et « indépendante» après le décès d'une femme tuée à Minneapolis alors qu'elle barrait la route à la police migratoire américaine (ICE). Mardi à Genève, elle a demandé aux autorités d'apaiser la situation.

Selon le droit international, le recours délibéré à la force «n'est seulement permis en cas de menace imminente» pour des membres de force de sécurité, a dit à la presse un porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme. L'agence onusienne note l'investigation ouverte par le FBI et souhaite une approche «rapide» et «indépendante», a-t-il aussi ajouté.

Bras de fer

Elle demande encore de s'abstenir de davantage d'incitation à la violence. Une Américaine de 37 ans a été abattue la semaine dernière au volant de sa voiture par un fonctionnaire d'ICE.

Son décès a provoqué un bras de fer, désormais judiciaire, entre les autorités locales qui demandent le retrait de cette force de sécurité controversée et l'administration du président Donald Trump. Des manifestations ont ensuite eu lieu dans plusieurs villes américaines.

