Nouvelle frappe américaine contre des narcotrafiquants présumés dans le Pacifique, six morts

Les Etats-Unis ont mené dimanche une nouvelle frappe dans le Pacifique contre un bateau de trafiquants de drogue présumés, tuant six personnes, a annoncé l'armée américaine, dernière frappe en date dans une intense campagne qui dure depuis des mois.

Avec cette opération annoncée sur X par le commandement militaire américain pour l'Amérique latine et les Caraïbes (SouthCom), ce sont plus de 150 personnes qui ont été tuées depuis septembre dans des frappes visant des embarcations de trafiquants présumés.

«Les services de renseignement ont confirmé que l'embarcation empruntait des routes utilisées pour le trafic de drogue dans l'est du Pacifique et qu'elle était impliquée dans des opérations de narcotrafic», affirme le SouthCom.

Comme souvent, l'armée a publié une vidéo de la frappe, montrant une petit bateau soufflé par une explosion filmée depuis les airs. L'administration du président américain Donald Trump n'a jamais fourni de preuve solide permettant d'affirmer que les navires visés étaient effectivement impliqués dans des trafics.

