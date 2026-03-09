Nouvelle frappe américaine contre des narcotrafiquants présumés dans le Pacifique, six morts
Les Etats-Unis ont mené dimanche une nouvelle frappe dans le Pacifique contre un bateau de trafiquants de drogue présumés, tuant six personnes, a annoncé l'armée américaine, dernière frappe en date dans une intense campagne qui dure depuis des mois.
Avec cette opération annoncée sur X par le commandement militaire américain pour l'Amérique latine et les Caraïbes (SouthCom), ce sont plus de 150 personnes qui ont été tuées depuis septembre dans des frappes visant des embarcations de trafiquants présumés.
«Les services de renseignement ont confirmé que l'embarcation empruntait des routes utilisées pour le trafic de drogue dans l'est du Pacifique et qu'elle était impliquée dans des opérations de narcotrafic», affirme le SouthCom.
Comme souvent, l'armée a publié une vidéo de la frappe, montrant une petit bateau soufflé par une explosion filmée depuis les airs. L'administration du président américain Donald Trump n'a jamais fourni de preuve solide permettant d'affirmer que les navires visés étaient effectivement impliqués dans des trafics.
Source: AFP
Trump se dit insatisfait du niveau d'approvisionnement des Etats-Unis en armes de pointe
Le président américain Donald Trump s'est dit lundi insatisfait du niveau d'approvisionnement de son pays en armes de pointe, soulignant les «dons» effectués par son prédécesseur Joe Biden à l'Ukraine.
Concernant les armements de pointe, «nous ne sommes pas encore là où nous voulons être», a-t-il écrit sur son réseau Truth Social, accusant Joe Biden d'avoir «donné une grande partie du haut de gamme» à Kiev, sans faire aucune mention du conflit dans lequel sont engagés les Etats-Unis au Moyen-Orient.
Source: AFP
Trump affirme envisager une «prise de contrôle pacifique» de Cuba
Donald Trump a déclaré vendredi envisager une «prise de contrôle pacifique» de Cuba, sans préciser les modalités d'une telle opération, au moment où Washington met la pression sur les dirigeants de l'île communiste.
«Le gouvernement cubain parle avec nous, et ils ont de très gros problèmes, comme vous le savez. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien en ce moment, mais ils parlent avec nous et peut-être que l'on verra une prise de contrôle pacifique de Cuba», a déclaré le président américain à la presse au moment de quitter la Maison Blanche pour un déplacement au Texas.
L'opposition démocrate critique l'ICE après la mort d'un réfugié birman
L'opposition démocrate a critiqué jeudi les autorités impliquées dans la politique migratoire agressive voulue par Donald Trump après la mort d'un réfugié birman quasiment aveugle. Ce dernier a été retrouvé mort selon la presse quelques jours après avoir été relâché à plusieurs kilomètres de son domicile.
Le corps de Nurul Amin Shah Alam, un homme rohingya de 56 ans, a été découvert mardi soir dans une rue de Buffalo (New York), près de la frontière canadienne, a indiqué un porte-parole de la police locale. L'autopsie a établi que son décès était «lié à son état de santé».
Selon la presse américaine, le réfugié, décrit comme quasi aveugle et ne parlant pas anglais, avait été conduit cinq jours plus tôt dans un café de la ville par des agents de la police aux frontières (CBP). Il a été retrouvé mort à environ six kilomètres de là.
La police aux frontières «semble l'avoir abandonné dans le froid, loin de son domicile, sans prévenir ses proches», a accusé le chef de file des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, en demandant une enquête indépendante. «Il devrait être en vie – et cela n'aurait jamais dû arriver», a-t-il écrit sur le réseau social X.
Source: AFP
Kim Jong Un se dit prêt à «bien s'entendre» avec les Etats-Unis si la Corée du Nord est reconnue comme puissance nucléaire
Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a estimé que Pyongyang pourrait «bien s'entendre» avec les Etats-Unis si ceux-ci reconnaissent le statut de puissance nucléaire de son pays, ont rapporté jeudi les médias d'Etat.
Si Washington «respecte le statut actuel (de puissance nucléaire) de notre pays tel qu'il est stipulé dans la Constitution (...) et abandonne sa politique hostile (...) il n'y a aucune raison pour que nous ne puissions pas bien nous entendre avec les Etats-Unis», a déclaré Kim Jong Un, selon l'agence officielle KCNA.
Lors d'une tournée en Asie l'année dernière, Donald Trump s'était déclaré «ouvert à 100%» à une rencontre avec Kim Jong Un. Il s'est même positionné à rebours de plusieurs décennies de politique américaine en concédant que la Corée du Nord était «en quelque sorte une puissance nucléaire».
Mais Pyongyang n'avait alors pas répondu à la proposition de Donald Trump et a répété à plusieurs reprises que la Corée du Nord n'abandonnerait jamais ses armes nucléaires. Lors du précédent congrès de son parti en 2021, Kim Jong Un avait désigné les Etats-Unis comme le «plus grand ennemi» de sa nation. Sa position semble ainsi s'être adoucie.
Source: AFP
La gouverneure de Virginie transmet la réponse des démocrates
La gouverneure de Virginie, Abigail Spanberger, s’est exprimée pour livrer la réplique démocrate au discours sur l’état de l’Union de Donald Trump.
Dans son intervention, elle a vivement attaqué le président, l’accusant de ne pas présenter de véritable programme économique et de grossir le trait sur la question de la sécurité publique, tout en exposant les priorités de son camp.
Élue l’an dernier en Virginie sur un programme centré sur la baisse du coût de la vie, Spanberger a reproché à la Maison Blanche son manque d’action face à la hausse des dépenses qui pèse sur des millions d’Américains. Elle a également critiqué le renforcement des effectifs de l’ICE dans des villes comme Minneapolis.
Source: CNN
Un chef démocrate dénonce un discours «déconnecté de la réalité»
Un des plus hauts responsables démocrates aux Etats-Unis a dénoncé mardi le discours prononcé par Donald Trump au Congrès, y voyant une illustration de la déconnexion entre le président et la réalité éprouvée par ses concitoyens.
«Les Américains n'ont jamais vu un discours sur l'état de l'Union aussi déconnecté de la réalité», a cinglé dans un communiqué le chef de file des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, dénonçant «un quotidien marqué par des coûts plus élevés, des logements inabordables, plus de chaos, et plus de corruption».
Source: AFP
Le discours prend fin après près de deux heures d'allocution
Donald Trump conclut son discours fleuve au Congrès, qui a duré 1h47, soit le plus long discours sur l'état de l'Union jamais prononcé.
Si Trump a longuement évoqué ce qu'il considère comme des réussites nationales, la plupart des positions de la politique étrangère américaine, comme les négociations de paix en Ukraine ou à Gaza, restent floues.
Des médailles distribuées à flot lors du discours de l'Union
Donald Trump a multiplié les distinctions au cours de la soirée. Il a notamment remis la Médaille d’honneur au pilote de chasse de la marine Royce Williams, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre de Corée et du Vietnam. Il est rare de voir autant de décorations attribuées lors d’un discours sur l’état de l’Union.
Les sièges se vident chez les démocrates
Les élues démocrates Ilhan Omar et Rashida Tlaib, figures de l’aile gauche et critiques virulentes du discours, ont quitté l’hémicycle. Les rangs démocrates se clairsement peu à peu et plusieurs représentants encore présents affichent des signes d’agacement.
Un peu plus tôt, au début de l’allocution, la représentante de l’Illinois Lauren Underwood avait elle aussi quitté la salle, expliquant qu’elle «ne pouvait pas supporter une minute de plus». Cette élue du centre gauche avait remporté son siège en 2018 lors de la vague démocrate des élections de mi-mandat, largement perçues comme un vote sanction contre le premier mandat de Donald Trump.
Trump bat le record du discours sur l'état de l'Union le plus long
Le cap de l’heure et demie est franchi. Dans quelques minutes, Donald Trump dépassera son propre record du discours le plus long prononcé devant le Congrès. Le discours de Trump l'an dernier, bien que n'étant pas techniquement un discours sur l'état de l'Union, a duré près d'une heure et quarante minutes.
Le président Donald Trump a pris la parole pendant plus de 90 minutes ce soir, établissant ainsi un nouveau record pour le discours sur l'état de l'Union le plus long depuis au moins 1964, dépassant le précédent record détenu par le président Bill Clinton lors de son discours de 2000.
Source: CNN/Washington Post