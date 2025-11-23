Donald Trump met la pression sur Zelensky: le président ukrainien doit signer le plan en 28 points d'ici jeudi, sinon les Etats-Unis stopperont les livraisons d'armes et les informations des services secrets. Les experts expliquent quels scénarios menacent l'Ukraine.

Le président Volodymyr Zelensky a jusqu'à jeudi pour signer le plan américano-russe en 28 points. Photo: IMAGO/Europa Press

Samuel Schumacher

Depuis bientôt quatre ans, l'Ukraine se défend contre l'agression russe, et depuis des mois, une impasse sanglante règne le long du front. Mais aujourd'hui, tout pourrait soudainement s'accélérer en Ukraine. D'ici jeudi, le président américain Donald Trump veut une signature sur le nouveau plan en 28 points.

Dimanche, des représentants des Etats-Unis, de l'Europe et de l'Ukraine ont discuté du projet à Genève. Trump demande entre autres à l'Ukraine d'abandonner des territoires que les Russes n'ont pas encore conquis. Si le président Volodymyr Zelensky signe le document, il signe aussi de facto la capitulation de l'Ukraine. S'il ne le fait pas, Trump menace de suspendre l'aide militaire à Kiev. Blick a demandé à des experts ce que cela impliquerait. Trois scénarios semblent probables. Dans le pire des cas, l'Ukraine perdrait la guerre avant Noël.

1 Le meilleur des cas: l'Europe comble le vide

Marcel Berni, expert en stratégie à l'Académie militaire de l'EPFZ, affirme que dans le meilleur des cas, l'Europe pourrait combler une partie du vide créé par le retrait américain. Le front resterait stable, l'Ukraine pourrait retarder l'avancée des Russes et augmenter sa propre production d'armes. Aujourd'hui déjà, l'Ukraine déclare produire elle-même près de 60% de ses armes. A titre de comparaison, ce chiffre était inférieur à 10% au début de la guerre en 2022.

«D'autres attaques ukrainiennes en profondeur – par exemple contre des raffineries de pétrole ou des usines d'armement – pourraient conduire à un changement de mentalité à Moscou», explique Marcel Berni. Klemens Fischer, professeur de géopolitique à l'université de Cologne et éditeur du nouveau livre «European Security Put to the Test», voit également cette variante comme le «meilleur cas». «Dans ce scénario, le conflit se neutralise provisoirement».

Une campagne européenne massive de réarmement pourrait dissuader davantage les Russes. «Une guerre froide 2.0 s'installe, les deux parties acceptent le nouvel équilibre», explique Klemens Fischer. Les deux experts ne voient toutefois pas venir une fin prochaine de la guerre, même dans le meilleur des cas.

2 La voie médiane: le conflit s'éternise

Dans le deuxième scénario, l'Ukraine et ses partenaires européens parviennent, même sans les Américains, à empêcher les Russes d'atteindre leurs objectifs de guerre (intégration de l'ensemble du Donbass ainsi que des régions de Zaporijjia, Kherson et de la Crimée dans la Fédération de Russie ainsi que le renversement du gouvernement Zelensky). Les efforts de réarmement ne suffisent toutefois pas à dissuader suffisamment Moscou.

L'Europe va tout de même de l'avant. La France veut livrer 100 avions de combat Rafale à l'Ukraine, le gouvernement allemand accumule les mises en garde, la Pologne menace d'abattre des avions de combat russes et l'UE a débloqué 150 milliards d'euros pour l'achat commun d'armes, dont la majeure partie doit être transférée à l'Ukraine.

Mais cela ne suffit pas à intimider réellement Vladimir Poutine. Il continue à faire charger ses troupes. L'Ukraine continue de tout mettre en œuvre pour résister sur le champ de bataille. La guerre se poursuit indéfiniment.

3 Le pire des cas: l'Ukraine perd avant Noël

Dans le pire des cas, le retrait américain marquerait le début d'une spirale mortelle pour l'Ukraine. Pénurie massive de munitions, défaillance d'une grande partie de la défense aérienne, augmentation du nombre de victimes civiles, augmentation des gains de terrain russes: la lutte pour la survie de l'Ukraine se transformerait en un dernier assaut contre une destruction certaine. Iouri Romanenko, un politologue ukrainien, calcule que dans ce cas, l'Ukraine ne pourrait maintenir la résistance que pendant quatre mois maximum en raison de la faiblesse de ses effectifs.

«La perte des informations des services de renseignement et la suppression de l'accès aux images de la situation américaine pèseraient sans doute le plus lourd dans la balance. Ce serait comme si, lors d'un combat de boxe, le coach bandait un œil au combattant ukrainien déjà affaibli: le combattant peut certes continuer à se battre, mais il ne voit les coups de l'adversaire arriver que bien plus tard et peut lui-même porter des coups moins ciblés», explique Marcel Berni.

Klemens Fischer, professeur de géopolitique, craint dans ce cas une «avancée relativement libre» des troupes russes. Que la Russie attaque sur tout le front ou se concentre sur deux ou trois points forts, la défense ukrainienne serait rapidement à bout de souffle. «Dans le pire des cas, une percée opérationnelle pourrait avoir lieu avant Noël», prévient Klemens Fischer. Concrètement, cela signifie que les troupes russes se mettent en marche – dans le cas extrême, à nouveau jusqu'à Kiev.