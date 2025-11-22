Dernière mise à jour: il y a 38 minutes

Trump fait pression: l'Ukraine doit accepter au plus vite son plan de paix. Mais cette signature serait une grande victoire pour Poutine. Voici les cadeaux que Trump offre à Moscou et quelles concessions l'Ukraine devrait faire.

Des négociations sur l'Ukraine sans l'Ukraine: en août, Donald Trump et Vladimir Poutine se sont rencontrés en Alaska. Photo: AFP

Guido Felder

Il s'appelle certes plan de paix, mais le traité élaboré par les hommes de Donald Trump avec la collaboration du Kremlin ressemble davantage à un ordre de capitulation pour l'Ukraine. Le pays agressé doit s'agenouiller et faire des concessions à l'agresseur, tandis que la Russie ne fait pratiquement que profiter. Et cela sous la pression du temps: Trump exige que l'Ukraine approuve le plan dès jeudi.

Mais ce n'est pas tout. Les experts militaires estiment que le plan en 28 points donne aux Russes une position favorable pour de nouvelles incursions. Neuf points sont particulièrement délicats. En gros, le plan prévoit des garanties de sécurité et une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'UE. Les fonds russes gelés, 100 milliards de dollars, doivent également être utilisés pour la reconstruction de l'Ukraine.

Mais l'accord prévoit également que l'Ukraine cède non seulement le territoire occupé par la Russie, mais aussi les territoires encore non conquis dans les oblasts de Donetsk et Lougansk. L'Ukraine devrait également réduire massivement son armée.

L'horreur en Europe

Tout cela offre aux Russes une invitation à poursuivre leurs méfaits une fois qu'ils se seront remis de l'effort de guerre et réarmés. Ainsi, l'Institute for the Study of War (ISW) écrit que le plan «ne ferait qu'encourager les efforts militaires de la Russie dans la région».

En Europe, on est horrifié par le plan de Trump – surtout parce que l'Ukraine n'a pas eu son mot à dire. Même si le plan parle de la «confirmation de la souveraineté ukrainienne», on s'immisce dans cette indépendance sur plusieurs points. La responsable estonienne des affaires étrangères de l'UE, Kaja Kallas, s'énerve: «La pression doit être mise sur l'agresseur, pas sur la victime.»

Voici les plus grands cadeaux faits à Poutine:

1 Réduction de l'armée de 850'000 à 600'000 soldats

Capacité de défense réduite, dissuasion moindre: en cas de nouvelle attaque, une Russie qui se serait entre-temps renforcée pourrait se planter en Ukraine comme un couteau chaud dans du beurre chaud.

2 Pas d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN

L'Ukraine est exclue de l'organisation de sécurité occidentale. Le Kremlin continue ainsi à tenir l'OTAN à l'écart.

3 Garantie de sécurité tant que l'Ukraine n'attaque pas la Russie

L'Ukraine ne doit plus riposter, même si la Russie la provoque par des attaques mineures ou des cyberattaques. Si elle le fait quand même, la garantie de sécurité des Etats-Unis disparait. D'ailleurs, que vaut réellement une garantie américaine? Le gouvernement actuel ne semble pas fiable. On ne sait pas comment un futur gouvernement garantirait la sécurité d'un pays dans une Europe lointaine.

4 Pas de possession d'armes nucléaires

Pour l'Ukraine, qui n'a pas d'armes nucléaires, il est facile de satisfaire à cette exigence. Mais que se passerait-il si cette règle s'appliquait également à la Russie? Le Kremlin devrait détruire 5459 têtes nucléaires. La Russie resterait dominante et l'Ukraine soumise au chantage.

5 La moitié de l'électricité produite à Zaporijia revient à la Russie

Les Russes peuvent pomper la moitié de l'électricité de la centrale nucléaire ukrainienne conquise. L'Ukraine est privée d'énergie et des revenus qui en découlent.

6 Programmes éducatifs pour promouvoir la tolérance

Enseigner la compréhension et la tolérance, cela sonne bien, mais c'est en réalité une mesure dangereuse. Les portes sont ouvertes à la Russie pour diffuser de la propagande par différents moyens officiels, y compris dans le matériel pédagogique.

7 Retrait complet de l'Ukraine de Lougansk et Donetsk

Le volet intitulé «confirmation de la souveraineté ukrainienne» semble positif en apparence, mais constitue en réalité une lourde menace pour Kiev. Ce point revient à entériner les conquêtes russes, voire à céder d’autres territoires. Or ces zones abritent la ceinture de fortifications bâtie par l’Ukraine depuis 2014. Si elle disparaissait, une nouvelle avancée russe serait un jeu d'enfants.

8 Des élections dans les 100 jours

Un pays ravagé par la guerre doit organiser des élections dans un délai de trois mois et demi? La pression du temps et une éventuelle influence des Russes pourraient entraîner des manipulations et des émeutes.

9 Amnistie totale

Soldats, commandants, hommes politiques, même Vladimir Poutine: Tous s'en sortent pour leurs atrocités. L'Ukraine perd la possibilité de réclamer justice et des réparations pour les ravages causés. Poutine est renforcé sur le plan de la politique intérieure. Il se proclame grand vainqueur.

L'Ukraine subit une forte pression pour approuver le plan dès la semaine prochaine. Comme le rapporte l'agence de presse Reuters, la Maison Blanche menace sinon de suspendre la livraison d'armes et d'informations de renseignement. Trump veut être rapidement vu comme un faiseur de paix, même si son soi-disant plan de paix représente un cadeau pour Poutine et une génuflexion pour l'Ukraine.