Donald Trump veut mettre fin à la guerre en Ukraine: c'est ce qu'il promet depuis le début de son mandat. Il a donc élaboré un plan de paix, en collaboration avec la Russie. Les premières informations sur ce projet secret ont fuité cette semaine. Le portail d'information américain Axios a publié les 28 points en détail.
L'Ukraine n'a pas participé à l'élaboration de ces points, mais a reçu la nouvelle proposition visant à mettre fin à la guerre. Les précédents pourparlers de paix ont échoué jusqu'à présent, la Russie n'ayant pas renoncé à ses exigences vis-à-vis de l'Ukraine. Alors que Donald Trump s'est engagé à geler le cours du front en Ukraine, Vladimir Poutine continue à réclamer davantage que les régions ukrainiennes conquises jusqu'à présent.
Voici le plan complet:
- La souveraineté de l'Ukraine est confirmée.
- Un accord de non-agression sera conclu entre la Russie, l'Ukraine et l'Europe.
- La Russie n'attaquera pas les pays voisins. Parallèlement, il n'y aura pas d'élargissement de l'OTAN.
- Un dialogue doit avoir lieu entre la Russie et l'OTAN sous la médiation des Etats-Unis. L'objectif est de résoudre toutes les questions de sécurité afin d'arriver à une désescalade.
- L'Ukraine doit recevoir des garanties de sécurité fiables.
- L'armée ukrainienne sera limitée à 600'000 soldats. Actuellement, elle compte jusqu'à 850'000 soldats.
- L'Ukraine s'engage à ne pas adhérer à l'OTAN. L'OTAN s'engage en contrepartie à ne pas accueillir l'Ukraine.
- Il n'y aura pas de troupes de l'OTAN déployées en Ukraine.
- Les avions de combat européens peuvent être stationnés en Pologne.
- Les Etats-Unis accordent une garantie de sécurité. En contrepartie, ils reçoivent une compensation. Si l'Ukraine attaque la Russie, la garantie de sécurité des Etats-Unis est annulée.
- L'Ukraine peut faire partie de l'Union européenne (UE).
- Un paquet global de mesures doit être instauré pour la reconstruction de l'Ukraine.
- Les sanctions contre la Russie sont levées et le pays sera réintégré à l'économie mondiale.
- Les fonds gelés des Russes, soit 100 milliards de dollars américains, seront utilisés pour la reconstruction de l'Ukraine. Les Etats-Unis recevront 50% des bénéfices. L'Europe contribue à hauteur de 100 milliards de dollars américains.
- Pour s'assurer que les dispositions soient respectées, un groupe de travail américano-russe sur les questions de sécurité est créé.
- La Russie s'engage légalement à ne pas attaquer l'Europe et l'Ukraine.
- La Russie et les Etats-Unis s'accordent sur des accords pour contrôler les armes nucléaires. Le traité START I doit être prolongé.
- L'Ukraine s'engage à ne pas posséder d'armes nucléaires.
- La centrale nucléaire de Zaporijjia doit être exploitée sous le contrôle de l'AIEA. L'électricité sera répartie à parts égales entre la Russie et l'Ukraine.
- La Russie et l'Ukraine s'engagent à investir dans des programmes éducatifs afin de promouvoir la compréhension et la tolérance entre les deux pays.
- Les territoires suivants sont reconnus comme appartenant à la Russie: la Crimée, Lougansk et Donetsk. La Russie renoncera à d'autres territoires convenus. L'Ukraine se retire de la partie disputée de Donetsk. Une zone tampon démilitarisée sera créée.
- La Russie et l'Ukraine s'engagent à respecter le présent accord et à ne pas le modifier par la force.
- L'Ukraine est autorisée à utiliser le fleuve Dniepr à des fins commerciales. La Russie ne doit pas s'immiscer ou interférer. Cela concerne aussi les accords sur le libre transport des céréales via la mer Noire.
- Une commission humanitaire est créée pour trouver des solutions en ce qui concerne les échanges de prisonniers et le rapatriement des corps. Tous les prisonniers et otages sont rapatriés.
- Des élections démocratiques doivent avoir lieu en Ukraine dans les 100 jours.
- Une amnistie totale est accordée aux deux parties pour tous les actes commis durant la guerre. Toute réclamation ou plainte éventuelle est exclue.
- Tous ces points sont contraignants. La mise en œuvre de ce plan sera contrôlée par un conseil de paix, présidé par Donald Trump. En cas de non-respect, des sanctions seront appliquées.
- Si un accord est trouvé, un cessez-le-feu immédiat entrera en vigueur.