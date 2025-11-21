Dernière mise à jour: il y a 47 minutes

Le nouveau plan de paix américano-russe pour mettre fin à la guerre en Ukraine a été révélé ce mercredi par le média américain Axios. Voici les 28 points qu'il contient.

Les 28 points de l'accord secret pour la paix en Ukraine dévoilés

Mais à quel prix?

Les Etats-Unis a négocié avec la Russie, sans l'Ukraine. Photo: AFP

Johannes Hillig

Donald Trump veut mettre fin à la guerre en Ukraine: c'est ce qu'il promet depuis le début de son mandat. Il a donc élaboré un plan de paix, en collaboration avec la Russie. Les premières informations sur ce projet secret ont fuité cette semaine. Le portail d'information américain Axios a publié les 28 points en détail.

L'Ukraine n'a pas participé à l'élaboration de ces points, mais a reçu la nouvelle proposition visant à mettre fin à la guerre. Les précédents pourparlers de paix ont échoué jusqu'à présent, la Russie n'ayant pas renoncé à ses exigences vis-à-vis de l'Ukraine. Alors que Donald Trump s'est engagé à geler le cours du front en Ukraine, Vladimir Poutine continue à réclamer davantage que les régions ukrainiennes conquises jusqu'à présent.

Voici le plan complet: