Mais à quel prix?
Les 28 points de l'accord secret pour la paix en Ukraine dévoilés

Le nouveau plan de paix américano-russe pour mettre fin à la guerre en Ukraine a été révélé ce mercredi par le média américain Axios. Voici les 28 points qu'il contient.
Publié: 10:45 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 47 minutes
Les Etats-Unis a négocié avec la Russie, sans l'Ukraine.
Photo: AFP
RMS_Portrait_AUTOR_519.JPG
Johannes Hillig

Donald Trump veut mettre fin à la guerre en Ukraine: c'est ce qu'il promet depuis le début de son mandat. Il a donc élaboré un plan de paix, en collaboration avec la Russie. Les premières informations sur ce projet secret ont fuité cette semaine. Le portail d'information américain Axios a publié les 28 points en détail.

L'Ukraine n'a pas participé à l'élaboration de ces points, mais a reçu la nouvelle proposition visant à mettre fin à la guerre. Les précédents pourparlers de paix ont échoué jusqu'à présent, la Russie n'ayant pas renoncé à ses exigences vis-à-vis de l'Ukraine. Alors que Donald Trump s'est engagé à geler le cours du front en Ukraine, Vladimir Poutine continue à réclamer davantage que les régions ukrainiennes conquises jusqu'à présent. 

Voici le plan complet:

  1. La souveraineté de l'Ukraine est confirmée.
  2. Un accord de non-agression sera conclu entre la Russie, l'Ukraine et l'Europe.
  3. La Russie n'attaquera pas les pays voisins. Parallèlement, il n'y aura pas d'élargissement de l'OTAN.
  4. Un dialogue doit avoir lieu entre la Russie et l'OTAN sous la médiation des Etats-Unis. L'objectif est de résoudre toutes les questions de sécurité afin d'arriver à une désescalade.
  5. L'Ukraine doit recevoir des garanties de sécurité fiables.
  6. L'armée ukrainienne sera limitée à 600'000 soldats. Actuellement, elle compte jusqu'à 850'000 soldats.
  7. L'Ukraine s'engage à ne pas adhérer à l'OTAN. L'OTAN s'engage en contrepartie à ne pas accueillir l'Ukraine.
  8. Il n'y aura pas de troupes de l'OTAN déployées en Ukraine.
  9. Les avions de combat européens peuvent être stationnés en Pologne.
  10. Les Etats-Unis accordent une garantie de sécurité. En contrepartie, ils reçoivent une compensation. Si l'Ukraine attaque la Russie, la garantie de sécurité des Etats-Unis est annulée.
  11. L'Ukraine peut faire partie de l'Union européenne (UE).
  12. Un paquet global de mesures doit être instauré pour la reconstruction de l'Ukraine.
  13. Les sanctions contre la Russie sont levées et le pays sera réintégré à l'économie mondiale.
  14. Les fonds gelés des Russes, soit 100 milliards de dollars américains, seront utilisés pour la reconstruction de l'Ukraine. Les Etats-Unis recevront 50% des bénéfices. L'Europe contribue à hauteur de 100 milliards de dollars américains.
  15. Pour s'assurer que les dispositions soient respectées, un groupe de travail américano-russe sur les questions de sécurité est créé.
  16. La Russie s'engage légalement à ne pas attaquer l'Europe et l'Ukraine.
  17. La Russie et les Etats-Unis s'accordent sur des accords pour contrôler les armes nucléaires. Le traité START I doit être prolongé.
  18. L'Ukraine s'engage à ne pas posséder d'armes nucléaires.
  19. La centrale nucléaire de Zaporijjia doit être exploitée sous le contrôle de l'AIEA. L'électricité sera répartie à parts égales entre la Russie et l'Ukraine.
  20. La Russie et l'Ukraine s'engagent à investir dans des programmes éducatifs afin de promouvoir la compréhension et la tolérance entre les deux pays.
  21. Les territoires suivants sont reconnus comme appartenant à la Russie: la Crimée, Lougansk et Donetsk. La Russie renoncera à d'autres territoires convenus. L'Ukraine se retire de la partie disputée de Donetsk. Une zone tampon démilitarisée sera créée.
  22. La Russie et l'Ukraine s'engagent à respecter le présent accord et à ne pas le modifier par la force.
  23. L'Ukraine est autorisée à utiliser le fleuve Dniepr à des fins commerciales. La Russie ne doit pas s'immiscer ou interférer. Cela concerne aussi les accords sur le libre transport des céréales via la mer Noire.
  24. Une commission humanitaire est créée pour trouver des solutions en ce qui concerne les échanges de prisonniers et le rapatriement des corps. Tous les prisonniers et otages sont rapatriés.
  25. Des élections démocratiques doivent avoir lieu en Ukraine dans les 100 jours.
  26. Une amnistie totale est accordée aux deux parties pour tous les actes commis durant la guerre. Toute réclamation ou plainte éventuelle est exclue.
  27. Tous ces points sont contraignants. La mise en œuvre de ce plan sera contrôlée par un conseil de paix, présidé par Donald Trump. En cas de non-respect, des sanctions seront appliquées.
  28. Si un accord est trouvé, un cessez-le-feu immédiat entrera en vigueur.
