Poutine est allé voir ses soldats sur la ligne de front

Le président russe Vladimir Poutine a visité un poste de commandement de son armée engagée en Ukraine.
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse
Le président russe Vladimir Poutine s'est rendu jeudi sur l'un des points de commandement de son armée combattant en Ukraine et a écouté les rapports des officiers sur la situation sur le front, a indiqué le Kremlin.
«Le président et commandant en chef suprême s'est rendu dans l'un des postes de commandement du groupement de troupes Ouest, a tenu une réunion avec le chef de l'état-major», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d'un briefing auquel participe l'AFP. Il n'a pas précisé si ce point de commandement se trouvait en Ukraine occupée ou en Russie.
