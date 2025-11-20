Publié: il y a 37 minutes

Le président russe Vladimir Poutine a visité un poste de commandement de son armée engagée en Ukraine. Il a écouté les rapports des officiers sur la situation au front, selon le Kremlin. Le lieu exact de la visite n'a pas été précisé.

Poutine est allé voir ses soldats sur la ligne de front

Le président russe Vladimir Poutine a visité un poste de commandement de son armée engagée en Ukraine. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le président russe Vladimir Poutine s'est rendu jeudi sur l'un des points de commandement de son armée combattant en Ukraine et a écouté les rapports des officiers sur la situation sur le front, a indiqué le Kremlin.

«Le président et commandant en chef suprême s'est rendu dans l'un des postes de commandement du groupement de troupes Ouest, a tenu une réunion avec le chef de l'état-major», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d'un briefing auquel participe l'AFP. Il n'a pas précisé si ce point de commandement se trouvait en Ukraine occupée ou en Russie.