Un navire espion de Poutine pénètre les eaux britanniques

Le ministre britannique de la Défense, John Healey, met en garde la Russie après la détection du navire militaire Yantar dans les eaux britanniques. Le navire, soupçonné d'espionnage, a été repéré pour la deuxième fois cette année près de l'Ecosse.

Photo du navire militaire russe Yantar, actuellement en opération au large des côtes nord de l'Écosse. Photo: AFP

Le ministre britannique de la Défense, John Healey, a mis en garde mercredi le président russe, Vladimir Poutine, après la détection du navire militaire Yantar dans les eaux britanniques pour la deuxième fois cette année.

«Mon message à la Russie et à Poutine est celui-ci: on vous voit. On sait ce que vous faites. Et si le Yantar se dirige vers le sud cette semaine, nous sommes prêts», a déclaré le ministre lors d'une conférence de presse.

Il a précisé que le Yantar se trouvait désormais à la limite des eaux britanniques au nord de l'Ecosse et qu'il avait pour la première fois dirigé ses lasers vers des pilotes d'avions de la Royal Air Force surveillant ses activités.

Un programme bien pensé

«C'est la deuxième fois cette année qu'il est entré dans les eaux britanniques», a souligné John Healey. «Il fait partie d'une flotte russe conçue pour mettre en danger et compromettre nos infrastructures sous-marines et celles de nos alliés», a poursuivi le ministre. Il s'agit «d'un programme russe (...) visant à développer des capacités permettant d'assurer la surveillance en temps de paix et le sabotage en temps de conflit», a-t-il ajouté.

Le 22 janvier, John Healey avait déjà mis en garde Vladimir Poutine après la détection de ce «navire espion russe» dans la Manche puis la Mer du Nord par la Royal Navy, qui avait déployé des navires pour le surveiller.