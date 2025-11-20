Dernière mise à jour: il y a 44 minutes

Publié: il y a 45 minutes

L'Ukraine a reçu un projet de plan américain pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Le président Zelensky prévoit de discuter des options diplomatiques avec son homologue américain dans les prochains jours, se montrant ouvert à une collaboration constructive.

Kiev confirme avoir reçu le fameux plan de Trump et Poutine

Kiev confirme avoir reçu le fameux plan de Trump et Poutine

L'Ukraine a reçu un projet de plan américain pour mettre fin à la guerre avec la Russie. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

AFP Agence France-Presse

L'Ukraine a indiqué jeudi avoir reçu un «projet de plan» de la part des Etats-Unis pour mettre fin à la guerre avec la Russie, affirmant être prête à travailler de manière «constructive» avec Washington à ce sujet.

«Le président ukrainien a officiellement reçu un projet de plan de la part des Etats-Unis qui, selon l'évaluation américaine, pourrait redynamiser la diplomatie», a indiqué la présidence sur Telegram.

Elle a précisé que le président ukrainien Volodymyr Zelensky prévoit de discuter «dans les prochains jours» avec son homologue américain Donald Trump des «possibilités diplomatiques disponibles et des principaux points nécessaires à la paix».

Réduire les troupes de moitié

«Nous sommes prêts à travailler de manière constructive avec la partie américaine et nos partenaires en Europe et dans le monde entier afin de parvenir à la paix», a-t-elle ajouté.

Un haut responsable interrogé mercredi sous le couvert de l'anonymat par l'AFP a indiqué que l'Ukraine avait reçu une proposition américaine pour mettre fin à plus de trois ans de conflit. Ce plan comprend notamment la reconnaissance des conquêtes de la Russie en Ukraine, dont elle occupe environ 20% du territoire. Il prévoit aussi une réduction de la taille de l'armée ukrainienne de moitié et l'abandon de ses armes à longue portée.



