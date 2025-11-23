18:13 heures

Marco Rubio annonce des modifications au plan de paix américain

Photo: AFP

Le plan de paix présenté par les Etats-Unis ne sera pas appliqué tel qu'il avait été proposé. A l'issue de discussions menées à Genève avec l'Ukraine et ses partenaires européens, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a annoncé que des ajustements seront apportés.

Le chef de l'administration présidentielle ukrainienne Andreï Yermak a aussi qualifié la rencontre de «très productive». «Nous allons continuer à travailler dans les prochains jours», a-t-il ajouté, en notant que «le dernier mot reviendra à nos dirigeants».

«Nous avons fait de bons progrès», a relevé Rubio. Et d'estimer que la rencontre est probablement «la plus productive et significative depuis le début de ce processus». Il reste encore du travail à faire, a-t-il toutefois averti. Les discussions se poursuivent.

Source: ATS