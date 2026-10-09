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Proche du mouvement Maga
Trump choisit la commentatrice conservatrice Katie Zacharia comme porte-parole

Katie Zacharia, avocate californienne et figure du mouvement Maga, devient la nouvelle porte-parole de Donald Trump, a annoncé vendredi un responsable de la Maison Blanche sous couvert d'anonymat.
Publié: il y a 41 minutes
Katie Zacharia est une habituée des plateaux de Fox News et Newsmax.
Photo: deanmandile.com via mandile/Instagram
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AFP Agence France-Presse

Donald Trump a choisi Katie Zacharia, avocate et commentatrice proche du mouvement Maga, pour être sa nouvelle porte-parole, a indiqué vendredi un responsable de la Maison Blanche à l'AFP.

«Le poste lui a été proposé», a dit le responsable, qui a requis l'anonymat, à propos de cette Californienne qui a déjà été pendant quelques semaines porte-parole du ministère de la Sécurité intérieure, de février à avril 2026. Katie Zacharia est une habituée des plateaux de Fox News et Newsmax, des chaînes très suivies par les conservateurs américains.

Selon ses informations biographiques sur le site LinkedIn, elle travaille également pour la société de médias liée au président américain, Trump Media and Technology Group, ainsi que pour sa plateforme Truth Social. Elle appartient par ailleurs à l'organisation conservatrice Fix California, fondée par un proche de Donald Trump, Richard Grenell.

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Docteure en droit, elle a vécu deux ans en Chine, entre 2011 et 2013, où elle a travaillé pour un cabinet d'avocats. Mariée, Katie Zacharia a quatre enfants.

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