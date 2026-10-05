L’ancienne porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt, proche de Donald Trump, rejoindra Fox News le 1er novembre pour y livrer commentaires et analyses politiques.

L'ancienne porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt, une fidèle alliée du président Donald Trump, va rejoindre Fox News pour livrer «des commentaires et de l'analyse», a annoncé lundi la chaîne.

Elle fera ses débuts le 1er novembre, selon un communiqué, dans lequel est vantée sa «compréhension distinctive du paysage politique actuel».

Karoline Leavitt, qui a accouché de son deuxième enfant au printemps, a quitté ses fonctions fin août pour se consacrer à sa famille, mais en faisant savoir qu'elle comptait poursuivre la promotion de l'idéologie «Maga» (Make America Great Again).

De la Maison blanche aux plateaux de Fox News

«Je me réjouis d'apporter la perspective unique tirée de mon expérience de porte-parole de la Maison Blanche, avec la même énergie et franchise qui ont caractérisé mon mandat», a-t-elle commenté, citée dans le communiqué de la chaîne préférée des conservateurs américains.

Elle était déjà très régulièrement invitée sur Fox News dans son ancienne fonction.Ce genre d'aller-retour entre monde médiatique et politique est fréquent aux États-Unis quel que soit le parti.

La chaîne américaine MS Now, d'orientation progressiste, a par exemple recruté Jen Psaki, ancienne porte-parole du président démocrate Joe Biden, après que celle-ci eut quitté ses fonctions à la Maison Blanche.

Une figure montante du trumpisme

Fox News pour sa part accueille déjà une ancienne porte-parole de la Maison Blanche ayant officié pendant le premier mandat de Donald Trump, Kayleigh McEnany.

Le président républicain n'a pour l'instant pas désigné de nouveau ou nouvelle porte-parole. Depuis le départ de Karoline Leavitt, la Maison Blanche n'organise plus de "briefing" régulier de la presse.

Après avoir quitté la Maison Blanche, Karoline Leavitt a rejoint une structure de financement électoral : «MAGA Inc», un «super PAC» (Political Action Committee) pro-Trump.

Âgée de 28 ans, elle a été la plus jeune personne jamais nommée au poste très exposé de «Press Secretary». Cette native du New Hampshire (nord-est), dont l'ascension fulgurante aux côtés de Donald Trump a illustré la diffusion des idées trumpistes auprès de la «Gen Z», a piloté une stratégie de communication agressive contre les médias traditionnels.Elle a aussi ouvert la Maison Blanche à des influenceurs et créateurs de contenu alignés sur l'idéologie Maga.

Depuis son départ, l'hostilité de Donald Trump contre la presse est encore montée d'un cran. Il a ainsi tenté d'interdire l'accès des chaînes CNN et MS Now, ainsi que du média Politico, à la Maison Blanche. Un juge a ordonné à l'administration de faire marche arrière.