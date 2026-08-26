Donald Trump a qualifié de «semi-routine» la visite du chef de la CIA à Moscou ce 25 août, tout en exprimant son souhait de mettre fin à la guerre en Ukraine.

Trump minimise le très rare déplacement du chef de la CIA

Trump minimise le très rare déplacement du chef de la CIA

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a qualifié mercredi de visite de «semi-routine» le rare déplacement effectué par le chef de la CIA la veille à Moscou, en ajoutant qu'il voulait que la guerre en Ukraine prenne fin. Il a aussi dit que «quelque chose sortirait peut-être» de cette visite, pendant une interview avec un commentateur conservateur, Glenn Beck.

John Ratcliffe s'est rendu à Moscou pour échanger «entre services secrets», sans rencontrer le président Vladimir Poutine, a affirmé de son côté le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Le porte-parole russe a jugé qu'«il était encore trop tôt pour dire dans quelle mesure cela aura une incidence sur le processus visant à sortir les relations (russo-américaines) de la crise».

Aucun autre contact futur n'est prévu pour l'heure, a-t-il affirmé aux journalistes, dont l'AFP, qualifiant ces contacts de «positifs» tout en refusant d'évoquer les dossiers sur lesquels les discussions ont porté. «C'était en quelque sorte de la semi-routine. Je déteste décevoir les gens», a dit le président américain, en référence aux multiples spéculations nées de ce déplacement.

Le milliardaire a assuré que ce déplacement n'était lié ni à l'Iran ni à des menaces russes contre l'Otan. «Il n'était pas là-bas pour une de ces choses que vous mentionnez», a-t-il dit, interrogé sur ces deux sujets.

Des trajets peu fréquents

«Nous aimerions que la guerre en Ukraine s'arrête», a dit le président américain. Jusqu'ici les tentatives de Donald Trump pour mettre fin au conflit, dont l'organisation il y a un peu plus d'un an d'un sommet en Alaska avec son homologue Vladimir Poutine, sont restées vaines.

Un avion militaire américain avait décollé mardi dans la matinée de la capitale lettone Riga pour rejoindre la capitale russe, avant de faire le trajet inverse dans la soirée, selon les données du site de suivi des vols Flightradar24. Le dernier voyage connu d'un directeur de la CIA en Russie remontait à novembre 2021, avant le début de la guerre en Ukraine en février 2022.



