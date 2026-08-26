DE
FR

«De la semi-routine»
Trump minimise le très rare déplacement du chef de la CIA

Donald Trump a qualifié de «semi-routine» la visite du chef de la CIA à Moscou ce 25 août, tout en exprimant son souhait de mettre fin à la guerre en Ukraine.
Publié: il y a 16 minutes
Donald Trump a qualifié de «semi-routine» la visite du chef de la CIA à Moscou ce 25 août
Photo: KEYSTONE
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Donald Trump a qualifié mercredi de visite de «semi-routine» le rare déplacement effectué par le chef de la CIA la veille à Moscou, en ajoutant qu'il voulait que la guerre en Ukraine prenne fin. Il a aussi dit que «quelque chose sortirait peut-être» de cette visite, pendant une interview avec un commentateur conservateur, Glenn Beck.

John Ratcliffe s'est rendu à Moscou pour échanger «entre services secrets», sans rencontrer le président Vladimir Poutine, a affirmé de son côté le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Le porte-parole russe a jugé qu'«il était encore trop tôt pour dire dans quelle mesure cela aura une incidence sur le processus visant à sortir les relations (russo-américaines) de la crise».

Aucun autre contact futur n'est prévu pour l'heure, a-t-il affirmé aux journalistes, dont l'AFP, qualifiant ces contacts de «positifs» tout en refusant d'évoquer les dossiers sur lesquels les discussions ont porté. «C'était en quelque sorte de la semi-routine. Je déteste décevoir les gens», a dit le président américain, en référence aux multiples spéculations nées de ce déplacement.

Le milliardaire a assuré que ce déplacement n'était lié ni à l'Iran ni à des menaces russes contre l'Otan. «Il n'était pas là-bas pour une de ces choses que vous mentionnez», a-t-il dit, interrogé sur ces deux sujets.

Des trajets peu fréquents

«Nous aimerions que la guerre en Ukraine s'arrête», a dit le président américain. Jusqu'ici les tentatives de Donald Trump pour mettre fin au conflit, dont l'organisation il y a un peu plus d'un an d'un sommet en Alaska avec son homologue Vladimir Poutine, sont restées vaines.

A lire aussi
Vladimir Poutine pourrait finir par «regretter» l'invasion de l'Ukraine
Confidences entre Xi et Trump
Poutine pourrait finir par «regretter» l'invasion de l'Ukraine
Donald Trump lâche-t-il enfin Vladimir Poutine pour soutenir l'Ukraine?
Un tournant dans la guerre
Donald Trump lâche-t-il enfin Vladimir Poutine pour soutenir l'Ukraine?

Un avion militaire américain avait décollé mardi dans la matinée de la capitale lettone Riga pour rejoindre la capitale russe, avant de faire le trajet inverse dans la soirée, selon les données du site de suivi des vols Flightradar24. Le dernier voyage connu d'un directeur de la CIA en Russie remontait à novembre 2021, avant le début de la guerre en Ukraine en février 2022.


Découvrez nos contenus sponsorisés
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
Top 20 des lieux coup de cœur en Allemagne
Présenté par
Top 20 des lieux coup de cœur en Allemagne
Top 20 des destinations
Découvrez l’Allemagne en train
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Présenté par
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Gorges, lacs, sommets et marmottes
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Présenté par
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Chronique
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Voici les nouvelles variantes de spritz
Présenté par
Voici les nouvelles variantes de spritz
Baies, herbes et exotisme
Voici les nouvelles variantes de spritz
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Articles les plus lus
    Articles les plus lus