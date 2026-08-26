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Discussions secrètes en Russie
Le directeur de la CIA a eu des contacts «entre services secrets» à Moscou

Le directeur de la CIA John Ratcliffe s'est rendu à Moscou mardi pour des échanges entre services secrets. Le Kremlin confirme qu'aucune rencontre avec Vladimir Poutine n'a eu lieu, tout en qualifiant ces discussions de «positives».
Publié: il y a 12 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 10 minutes
Le dernier voyage connu d'un directeur de la CIA en Russie remontait à novembre 2021.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le directeur de la CIA, John Ratcliffe, s'est rendu mardi à Moscou pour échanger «entre services secrets», sans rencontrer le président Vladimir Poutine, a affirmé mercredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

«Il y a eu des contacts entre les services secrets, mais aucune rencontre avec le président russe n'a eu lieu», a déclaré Dmitri Peskov aux journalistes, dont l'AFP, qualifiant ces contacts de «positifs» tout en refusant d'évoquer les dossiers sur lesquels les discussions ont porté.

Dmitri Peskov a jugé qu'«il est encore trop tôt pour dire dans quelle mesure cela aura une incidence sur le processus visant à sortir les relations (russo-américaines) de la crise». Aucun autre contact futur n'est prévu pour l'heure, a-t-il affirmé.

Silence côté Washington

Washington n'a pas communiqué à ce stade sur cette visite de John Ratcliffe à Moscou, la première connue depuis sa prise de fonction en 2025. Un avion militaire américain avait décollé mardi dans la matinée de la capitale lettone Riga pour rejoindre la capitale russe, avant de faire le trajet inverse dans la soirée, selon les données du site de suivi des vols Flightradar24.

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Le dernier voyage connu d'un directeur de la CIA en Russie remontait à novembre 2021, avant le début de la guerre en Ukraine en février 2022. William Burns, qui occupait alors ces fonctions, avait alors rencontré des membres du gouvernement russe dans un contexte international déjà tendu, dans le cadre d'un dialogue stratégique entre Moscou et Washington qui n'avait pas abouti.

Selon la chaîne de télévision américaine CNN, William Burns avait été dépêché à Moscou pour «mettre en garde» la Russie contre le renforcement de ses troupes près de la frontière ukrainienne, à quelques mois du début de l'offensive militaire russe.

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