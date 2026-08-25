Mystère à Moscou: un avion militaire américain a atterri à Vnoukovo, près de la capitale russe, ce mardi matin. Ni le Kremlin ni l’ambassade américaine n’ont fourni d’explication à ce vol inhabituel depuis Riga.

AFP Agence France-Presse

Ce mardi matin un avion militaire américain a atterri à l’aéroport de Vnoukovo, près de Moscou, nous informe Blue News, reprenant une information de Flightradar24 et plusieurs médias russes. Le Boeing C-17 Globemaster III, un avion de transport lourd, a quitté la base américaine de Joint Base Andrews près de Washington avant de faire escale à Riga. Selon Blue News, il s’est posé en Russie à 10h04, heure locale.

Ce modèle, essentiel à la logistique de l’armée américaine, peut transporter soldats, véhicules blindés ou encore hélicoptères. Il est également utilisé pour des évacuations ou des missions humanitaires.

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Pour l’instant, Moscou reste silencieux. «Je n’ai aucune information», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Blue News rapporte que ni l’aéroport de Vnoukovo, ni l’ambassade américaine, ni les autorités russes n’ont fourni de précisions sur ce vol inhabituel.

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Visite diplomatique? Echange de prisonniers?

Ce type d'appareil peut notamment être utilisé pour des déplacements diplomatiques. La possibilité d'un voyage en Russie des émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner a été évoquée à plusieurs reprises ces dernières semaines, sans qu'une date ne soit confirmée. Dmitri Peskov a affirmé mardi qu'aucune rencontre au Kremlin avec des représentants de l'administration américaine n'était prévue cette semaine.

Des avions militaires peuvent aussi être utilisés pour des échanges de prisonniers. La Russie et les Etats-Unis ont procédé dans le passé à plusieurs échanges, mais Washington réclame toujours le retour de plusieurs de ses ressortissants détenus dans le pays.