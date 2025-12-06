Trump cède à la détresse des Américains et annule ses taxes

Donald Trump lève les droits de douane sur les produits alimentaires pour lutter contre l'inflation, qui se maintient à 3% aux Etats-Unis et frappe durement la classe moyenne. A présent, le géant de la distribution Costco poursuit le gouvernement américain en justice.

Martin Schmidt

La direction de Costco est à bout: le géant américain de la distribution a porté plainte contre le gouvernement du président américain Donald Trump à cause de ses droits de douane. Furieux, les partisans de Trump en appellent au boycott de la chaîne via les réseaux sociaux. Ce mouvement pourrait avoir de graves conséquences pour Costco. En effet, ses grands magasins sont surtout situés en zones rurales, habitées par de nombreux électeurs républicains. Malgré tout, ces appels au boycott semblent sans effet. La classe moyenne souffre trop de la hausse des prix alimentaires pour renoncer aux courses à petits prix.

Pourtant, depuis des mois, Trump ne cesse de répéter qu'il a vaincu l'inflation. «Dire que l'inflation a disparu ne suffit pas à la faire effectivement disparaître. N'importe quel Américain peut faire le lien entre les droits de douane et la hausse des prix», explique Simon Evenett, professeur de géopolitique et de stratégie à l'IMD de Lausanne.

Le président américain est désormais rattrapé par la réalité, notamment face au prix du café, l’une des boissons préférées des Américains. En magasin, il coûte près de 21% plus cher qu'un paquet de café il y a un an. La situation semble avoir atteint un point de non-retour.

Le coût de la vie: une arme politique

Le prix de la viande de bœuf a aussi augmenté de 10 à 20% depuis le début de l'année et le prix des bananes de 7%. Ces produits sont souvent importés du Brésil, contre qui Trump a imposé des taxes punitives à hauteur de 40% à des fins politiques. D'ailleurs, un tiers de la quantité du café consommé par les Américains provient aussi du Brésil.

«Le coût de la vie est une arme politique puissante que Trump a utilisée lors de sa campagne électorale et que le nouveau maire démocrate de New York Zohran Mamdani a récemment utilisée contre l'administration Trump», explique Simon Evenett.

L'inflation aux Etats-Unis est tenace. Le taux annuel a atteint 3% en septembre. Les prix des produits alimentaires augmentent encore plus. Aucune donnée n'est encore disponible pour le mois d'octobre, car le bureau des statistiques est privé de ces données à cause du shutdown. Quoi qu'il en soit, Trump a été obligé de réagir.

Nespresso en profite

Il y a deux semaines, le président américain a fait volte-face et levé les droits de douane sur le café, le bœuf, les tomates, les bananes, le thé, le cacao, les épices et les jus de fruits. «Il s'agit donc principalement de produits que la classe moyenne achète au quotidien», précise Simon Evenett. Par exemple, le chocolat, considéré comme un produit de luxe, ne fait pas partie de la liste.

En revanche, Nespresso bénéficie de la réduction des droits de douane. Le marché américain est un débouché important pour le café suisse. L'administration Trump a justifié cette mesure en affirmant qu'il fallait réduire les droits de douane sur les produits non fabriqués aux Etats-Unis. Mais cette exception ne s'applique pas à la viande de bœuf importée du Brésil.

Trump utilise les droits de douane comme une arme fourre-tout pour punir des pays ou, dans le cas du président argentin Javier Milei, pour soutenir un politicien partageant ses idées. Voilà pourquoi il a quadruplé le quota annuel de droits de douane sur le bœuf argentin. Mais les agriculteurs de l'Ouest américain tirent la sonnette d'alarme.

Les engrais et l'aviation exclus

Les agriculteurs subissent aussi les conséquences de la forte hausse du prix des engrais. Le prix du phosphate diammonique a grimpé de 25% entre fin mai et mi-novembre. Depuis 2024, les prix des engrais ont augmenté de 10 à 30%. Trump a donc levé les droits de douane sur les engrais pour aider les agriculteurs.

Certaines entreprises américaines tournées vers l'exportation subissent aussi les droits de douane, notamment les sociétés de construction mécanique qui fabriquent des composants pour les compagnies aériennes étrangères. Les constructeurs aéronautiques étrangers ont passé moins de commandes à cause de ces droits de douane américains. Grâce au lobbying de l'industrie aéronautique américaine, le gouvernement a rétabli un ancien accord spécial qui exempte les avions civils de droits de douane. D'ailleurs, l'usine Pilatus, dans le canton de Nidwald, en bénéficie déjà. «Si de nombreux emplois sont menacés dans une entreprise américaine, elle peut demander une exemption de droits de douane, mais doit généralement prendre des engagements, comme promettre des investissements aux Etats-Unis», explique Simon Evenett.

L'expert considère cet aspect comme étant un élément clé de la politique douanière de Trump. «Il commence par imposer des droits de douane élevés pour avoir un avantage lors des négociations.» Les droits de douane actuels risquent de maintenir un niveau élevé de pressions inflationnistes. Des commerces comme Costco s'efforcent de limiter la hausse des prix pour leurs clients et de préserver leurs marges bénéficiaires. Pour ce faire, ils adaptent leur offre, en privilégiant les produits locaux et les marques de distributeur. Mais ces leviers finiront eux aussi par atteindre leurs limites.



