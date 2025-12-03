Le géant américain Costco attaque en justice les droits de douane imposés par Trump, les jugeant illégaux. Le groupe demande le remboursement des surtaxes payées et rejoint d'autres plaignants dans cette bataille juridique contre l'administration Trump.

Le géant Costco attaque les droits de douane de Trump en justice

AFP Agence France-Presse

Le groupe de supermarchés américain Costco a déposé une plainte, consultée mardi par l'AFP, contre les droits de douane de Donald Trump, les estimant illégaux et demandant le remboursement des surtaxes perçues.

La plainte, déposée le 28 novembre auprès du Tribunal de commerce international (CIT), à New York, ne précise pas le montant que le groupe espère obtenir en remboursement des droits de douane payés depuis leur mise en place au début du mandat du président américain. Contactés par l'AFP, Costco et la Maison Blanche n'ont pas répondu.

Plusieurs Etats démocrates et petites entreprises ont déjà déposé plainte devant le même tribunal spécialisé, estimant que les droits de douane indiscriminés sont contraires à la Constitution, le pouvoir de taxation revenant théoriquement au Congrès.

Le fisc ne rembourse pas

Le CIT et la Cour d'appel ont donné raison aux plaignants, tout en maintenant temporairement les surtaxes douanières, le temps que l'affaire soit définitivement tranchée par la Cour suprême américaine. Durant une audience début novembre, cette dernière a montré un certain scepticisme quant à la légalité d'une bonne partie de ces surtaxes douanières imposées par Donald Trump.

Les droits de douane dits sectoriels, qui visent par exemple l'automobile, l'acier et l'aluminium ou le cuivre, n'ont, en revanche, pas été visés par les plaintes. Mais Costco craint que, même si la Cour suprême déclarait les droits de douane illégaux, les sommes déjà versées au fisc américain ne soient pas remboursées, raison pour laquelle le groupe a à son tour décidé de porter l'affaire en justice, selon la plainte.

Plusieurs entreprises ont déposé des plaintes similaires contre l'administration Trump dans l'attente de la décision de la Cour suprême, parmi lesquelles des filiales américaines de groupes étrangers tels que le japonais Toyota. Mais Costco est, jusqu'à présent, le plus gros groupe américain à poursuivre en justice l'administration Trump.

Donald Trump a fait des droits de douane une pierre angulaire de sa politique commerciale mais aussi de sa diplomatie, les utilisant tant pour rééquilibrer, selon lui, les échanges commerciaux des Etats-Unis avec le reste du monde, que pour forcer ses voisins, Canada et Mexique, à lutter plus efficacement contre le trafic de drogue transfrontalier et les flux migratoires illégaux.



