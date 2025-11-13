Trump signe la fin de la plus longue paralysie budgétaire aux Etats-Unis
Donald Trump a promulgué mercredi la loi mettant fin à la plus longue paralysie budgétaire des Etats-Unis, ce dont il a profité pour éreinter l'opposition démocrate et vanter une nouvelle fois sa politique économique.
«Nous ne céderons jamais au chantage», a lancé le président américain en signant le texte adopté peu avant par le Congrès américain, après 43 jours qui ont bouleversé plusieurs pans de l'économie américaine.
Cherchant à sortir victorieux de cet interminable bras de fer, il a attaqué les «extrémistes de l'autre parti», les accusant d'avoir mis le gouvernement à l'arrêt pour «des raisons purement politiciennes». Donald Trump a lancé: «Le pays ne s'est jamais mieux porté», alors même que les sondages font état d'un mécontentement croissant des Américains sur l'économie.
Après l'adoption lundi par le Sénat, la Chambre des représentants a approuvé la proposition de loi budgétaire avec 222 voix pour et 209 contre. Seuls six élus démocrates ont rejoint la majorité présidentielle, tandis que deux républicains ont exprimé leur désaccord.
Source: AFP
Le Congrès américain adopte un texte permettant de lever la paralysie budgétaire
Le congrès américain a définitivement adopté mercredi une proposition de loi qui permettra, une fois promulguée par le président américain Donald Trump, de lever la paralysie budgétaire la plus longue de l'histoire des Etats-Unis.
La Maison Blanche avait indiqué plus tôt que le président républicain signerait le texte dans la foulée pour «mettre fin à ce shutdown dévastateur», après 43 jours qui ont bouleversé plusieurs pans de l'économie américaine.
Après l'adoption lundi par le Sénat, la chambre des représentants a approuvé la proposition de loi budgétaire avec 222 voix pour et 209 contre. Seuls six élus démocrates ont rejoint la majorité présidentielle, tandis que deux républicains ont exprimé leur désaccord.
Le président républicain de la chambre, Mike Johnson, s'était félicité avant le vote de la fin à venir de ce «long cauchemar national». Plus tard, il a fustigé le blocage de l'opposition des démocrates depuis six semaines.
«Ils savaient que cela entraînerait des souffrances et ils l'ont fait quand même. La manoeuvre dans son ensemble était inutile. Elle était injuste et elle était cruelle», a déclaré le speaker dans l'hémicycle.
Source: ATS
Le Sénat américain approuve la fin de la paralysie budgétaire, la Chambre doit encore se prononcer
Le Sénat américain a adopté lundi un texte qui, une fois approuvé par la Chambre des représentants, lèverait la paralysie budgétaire après plus de 40 jours de shutdown, mais qui est source de dissensions dans le camp démocrate.
La proposition de loi adoptée à 60 voix pour et 40 contre étend le budget actuel jusque fin janvier. Le texte doit désormais être débattu et adopté à partir de mercredi à la Chambre des représentants, avant d'atterrir sur le bureau de Donald Trump pour une promulgation qui mettra officiellement fin à la paralysie d'une partie de l'Etat fédéral.
Avant le vote, le président américain s'était réjoui d'avoir obtenu suffisamment de voix démocrates au Sénat pour sortir de l'impasse. «C'est dommage qu'il ait été fermé, mais on va rouvrir notre pays très rapidement», a-t-il déclaré devant la presse à la Maison Blanche.
Le chef républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, avait aussi exprimé son optimisme lundi que la paralysie serait levée «cette semaine». «Notre long cauchemar national touche enfin à sa fin», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.
Depuis le 1er octobre et le début du blocage, plus d'un million de fonctionnaires ne sont pas payés, le versement de certaines aides est fortement perturbé, tout comme le trafic aérien, avec désormais des centaines d'annulations de vols chaque jour.
Source: AFP
Le Sénat arrache un vote crucial pour lever la paralysie gouvernementale
Le Sénat américain a voté par 60 voix contre 40 pour lever le blocage démocrate et faire avancer la loi de financement du gouvernement, marquant une étape clé vers la fin du shutdown.
Après 40 jours d’impasse, huit sénateurs démocrates ont accepté un compromis prévoyant un vote ultérieur sur la prolongation des subventions de santé et la réintégration des employés fédéraux licenciés durant la fermeture.
Cependant, le processus n’est pas terminé: tout sénateur peut encore retarder le vote final pendant plusieurs jours, et la Chambre des représentants devra ensuite approuver le texte avant que le gouvernement puisse rouvrir officiellement.
Source: CNN
Le Sénat américain s’accorde pour mettre fin au shutdown
Un accord bipartisan a été conclu au Sénat américain pour mettre fin au shutdown et financer le gouvernement jusqu’au 30 janvier, selon plusieurs sources au Congrès. Ce compromis, négocié entre les démocrates Angus King, Jeanne Shaheen et Maggie Hassan, ainsi que plusieurs sénateurs républicains, dispose d’un soutien suffisant des deux camps pour être adopté.
Le texte prévoit une loi de financement provisoire qui permettrait de rouvrir l’administration et d’assurer le budget complet de certaines agences, comme le Département de l’Agriculture, la FDA, les Affaires des anciens combattants, les projets de construction militaire et le fonctionnement du Congrès — pour tout l’exercice 2025. Les autres agences fédérales bénéficieraient d’un financement temporaire jusqu’à fin janvier, en attendant un accord global sur le reste du budget.
L'accord comprend aussi la réintégration des employés fédéraux licenciés durant la fermeture, le paiement rétroactif de leurs salaires, et la prolongation du financement des bons alimentaires (food stamps) jusqu’en 2026. En échange, les démocrates ont obtenu la promesse d’un vote en décembre sur l’extension des subventions de l’Affordable Care Act, qui expirent à la fin de l’année.
La fin du shutdown n’est toutefois pas encore officielle. L’accord politique est conclu, mais il doit encore être voté par le Sénat puis la Chambre des représentants, avant d’être signé par le président. Si ces étapes se confirment dans les prochaines heures, la paralysie partielle du gouvernement américain pourrait enfin prendre fin.
De retour à la Maison Blanche dimanche soir, Donald Trump a déclaré aux journalistes qu'un accord pour mettre fin à la paralysie gouvernementale semblait imminent. «On dirait que la fin du shutdown est proche», a-t-il affirmé.
Source: Politico
Etats-Unis: le trafic aérien risque d'être fortement perturbé, avertit un ministre
Le ministre américain des Transports a mis en garde mardi contre les risques de «chaos» dans le trafic aérien, avec des fermetures partielles de l'espace aérien, si la paralysie budgétaire se prolonge la semaine prochaine.
«Vous verrez un chaos généralisé», a déclaré Sean Duffy. «Vous verrez des vols retardés en masse. Vous verrez des annulations en masse. Et vous nous verrez peut-être fermer certaines parties de l'espace aérien, simplement parce nous ne pourrons pas le gérer, faute de contrôleurs aériens», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Philadelphie, mettant en cause la responsabilité des démocrates dans la poursuite de la paralysie budgétaire ou «shutdown».
Trump remet en cause les salaires dus pendant le shutdown
Donald Trump a déclaré mardi que les fonctionnaires fédéraux mis au chômage technique pendant la paralysie budgétaire ne toucheraient pas automatiquement leurs arriérés de salaire. Une remise en cause d’une loi votée lors de son premier mandat, qui garantit pourtant ces paiements.
«Je dirais que ça dépend vraiment de qui on parle», a affirmé le président américain à un journaliste qui l'interrogeait à la Maison Blanche sur cette question des paies différées.
L'ensemble des plus de deux millions de fonctionnaires fédéraux ne sont pas payés pendant toute la durée de la paralysie budgétaire, même ceux qui doivent continuer de travailler. «Pour la plupart, nous allons prendre soin de nos gens», a déclaré Donald Trump à propos des arriérés de salaire.
Avant d'ajouter une menace à peine voilée: «Il y a des gens qui ne méritent vraiment pas qu'on prenne soin d'eux, et on prendra soin d'eux d'une manière différente.»
Source: AFP
Un aéroport californien se retrouve sans contrôleurs aériens, shutdown oblige
Un important aéroport de Californie est privé de contrôleurs aériens pendant plusieurs heures lundi, a annoncé le gouverneur de l'Etat Gavin Newsom, en attribuant cet incident au blocage budgétaire actuellement en vigueur aux Etats-Unis. Ce manque d'aiguilleurs du ciel affecte Burbank, l'aéroport secondaire de Los Angeles, qui accueille environ six millions de passagers par an.
«Merci @realDonaldTrump!», a ironisé le démocrate sur X, faisant référence au président américain. «L'aéroport de Burbank n'a AUCUN contrôleur aérien de 16h15 à 22h aujourd'hui (1h15 à 7h, heure suisse, mardi) en raison de VOTRE blocage budgétaire.»
Le régulateur américain de l'aviation civile (FAA), a de son côté publié un bulletin faisant état de retards de deux heures et demie pour les vols au départ, en citant le «personnel» comme l'une des causes. Contacté par l'AFP, l'aéroport de Burbank a expliqué que les «opérations se poursuivent».
«Nous conseillons aux passagers de vérifier auprès de leur compagnie aérienne – avant d'arriver à l'aéroport – les informations concernant d'éventuels retards ou annulations», a ajouté un porte-parole. Selon la chaîne ABC7, les tâches habituellement effectuées par la tour de contrôle de Burbank doivent être gérées par une équipe située à San Diego, à plus de 200 kilomètres au sud.
Source: AFP
Trump somme les démocrates de mettre fin au blocage budgétaire
Le Sénat américain a de nouveau échoué lundi à mettre fin au blocage budgétaire qui paralyse une partie de l'Etat fédéral depuis six jours, tandis que Donald Trump s'est dit prêt à négocier avec les démocrates s'ils lèvent d'abord ce «shutdown». Comme lors du dernier vote vendredi, le texte des élus républicains n'a récolté que trois voix de sénateurs de l'opposition et n'a pas réussi à atteindre le seuil des 60 requises pour lever ce blocage.
Chaque camp s'arc-boute sur ses positions et se rejette la faute depuis le début mercredi dernier de cette paralysie budgétaire qui a entraîné la mise au chômage technique de centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux. Dans la foulée de cet énième échec au Sénat, Donald Trump a de nouveau sommé l'opposition de mettre fin au blocage.
«Je veux bien travailler avec les démocrates sur leurs politiques ratées de santé, ou n'importe quoi d'autre, mais d'abord, ils doivent permettre à l'Etat de rouvrir», a soutenu le président américain sur sa plateforme Truth Social. Pourtant, il avait déclaré peu avant vouloir conclure un accord sur ces questions de santé, revendications principales des démocrates.
Les négociations «pourraient mener à de très bonnes choses» avait affirmé le président de 79 ans depuis la Maison Blanche.Le chef démocrate Hakeem Jeffries a lui dénoncé devant la presse le «silence radio» de la Maison Blanche, qui a cessé a-t-il dit toute discussion avec les responsables de l'opposition depuis une semaine.
Source: AFP
Le shutdown empêche la publication d'un rapport sur l'emploi
La publication du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis n'a pas eu lieu vendredi en raison de la paralysie budgétaire, une situation hautement inhabituelle pour ce thermomètre de la première économie mondiale.
Le site du service statistiques du ministère américain du Travail (BLS) n'a pas été mis à jour à 08H30 (14h30 en SUisse) comme de coutume. Un message l'explique par «la suspension des services du gouvernement fédéral». «Les mises à jour du site reprendront lorsque le gouvernement fédéral reprendra ses activités», est-il ajouté.
Depuis mercredi, les Etats-Unis se trouvent en situation de paralysie budgétaire (shutdown), qui conduit à la mise à l'arrêt d'une partie des services publics gérés par l'Etat fédéral. Parmi les nombreuses implications du blocage: la mise au chômage technique des fonctionnaires du BLS et donc l'absence de publication d'indicateurs économiques récurrents.
Source: AFP
Trump accentue ses menaces de purge au deuxième jour du shutdown
Des projets d'infrastructure gelés dans des Etats démocrates, des licenciements «imminents» de fonctionnaires, et désormais la suppression envisagée d'agences fédérales: Donald Trump intensifie la pression jeudi sur l'opposition démocrate, au deuxième jour d'un blocage budgétaire sans issue apparente.
Le président américain a affirmé sur sa plateforme Truth Social qu'il rencontrerait dans la journée son directeur du budget à la Maison Blanche, Russ Vought, «pour déterminer quelles agences démocrates, dont beaucoup sont une ARNAQUE politique, il recommande d'éliminer, et si ces fermetures doivent être temporaires ou permanentes».
«Je n'arrive pas à croire que les démocrates extrémistes de gauche m'ont donné cette opportunité sans précédent», a-t-il ajouté, en référence au blocage budgétaire au Congrès, qui a plongé les Etats-Unis mercredi en situation de shutdown, avec la mise à l'arrêt d'une partie des administrations fédérales.
Plusieurs centaines de milliers de fonctionnaires, aux fonctions considérées comme «non-essentielles», ont été mis au chômage technique et des perturbations sont attendues pour les usagers des services publics. L'association des contrôleurs aériens américains (NATCA) a notamment dit dans un communiqué craindre pour la sécurité de l'espace aérien du fait de la mise au chômage technique de plus de 2300 de ses adhérents.
Source: AFP