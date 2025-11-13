il y a 21 minutes

Trump signe la fin de la plus longue paralysie budgétaire aux Etats-Unis

Donald Trump a promulgué mercredi la loi mettant fin à la plus longue paralysie budgétaire des Etats-Unis, ce dont il a profité pour éreinter l'opposition démocrate et vanter une nouvelle fois sa politique économique.

Donald Trump montre le paquet de lois signé pour la réouverture du gouvernement fédéral américain dans le Bureau ovale. Photo: AFP

«Nous ne céderons jamais au chantage», a lancé le président américain en signant le texte adopté peu avant par le Congrès américain, après 43 jours qui ont bouleversé plusieurs pans de l'économie américaine.

Cherchant à sortir victorieux de cet interminable bras de fer, il a attaqué les «extrémistes de l'autre parti», les accusant d'avoir mis le gouvernement à l'arrêt pour «des raisons purement politiciennes». Donald Trump a lancé: «Le pays ne s'est jamais mieux porté», alors même que les sondages font état d'un mécontentement croissant des Américains sur l'économie.

Après l'adoption lundi par le Sénat, la Chambre des représentants a approuvé la proposition de loi budgétaire avec 222 voix pour et 209 contre. Seuls six élus démocrates ont rejoint la majorité présidentielle, tandis que deux républicains ont exprimé leur désaccord.

Source: AFP