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Reprise du Kennedy Center
Face à la polémique, Trump abandonne un projet emblématique

Un juge américain a ordonné le retrait du nom de Donald Trump du Kennedy Center à Washington. Face à la polémique, l'ancien président a annoncé son intention de céder le contrôle de la célèbre salle au Congrès.
Publié: il y a 20 minutes
Un juge américain a ordonné le retrait du nom de Donald Trump du Kennedy Center à Washington.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Donald Trump a annoncé vendredi qu'il allait «travailler avec le Congrès pour lui transférer» le contrôle du Kennedy Center, une célèbre salle de spectacles de Washington, abandonnant de manière abrupte un projet emblématique du style et de la substance du second mandat.

Cette volte-face arrive après qu'un juge fédéral a ordonné que le nom du républicain soit retiré du Kennedy Center et a suspendu la fermeture pour deux ans de la salle de spectacles, ordonnée par le président américain pour mener une vaste rénovation.

Le milliardaire de 79 ans, très critiqué par ses opposants pour sa reprise en main de cette institution culturelle historiquement neutre, veut confier au législateur «la responsabilité de son activité, de sa maintenance et de sa gestion», a-t-il écrit sur son réseau Truth Social, dans un long message vindicatif.

Le juge «et la gauche radicale préfèrent que (le Kennedy Center) MEURE plutôt que de voir le président Trump le transformer en quelque chose dont tout le monde aurait pu être fier», déplore-t-il, avant de vanter «toutes les constructions, rénovations et réparations» qu'il a entreprises dans la capitale américaine.

«Aucun autre nom officiel»

En plus des changements architecturaux prévus, le Kennedy Center avait aussi pris, sous la houlette des proches de Donald Trump placés à sa tête, un virage conservateur en matière de programmation. Certains artistes ont refusé pour cette raison de s'y produire.

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Le président républicain a accolé en décembre son nom à celui de son lointain prédécesseur démocrate assassiné John F. Kennedy pour rebaptiser le lieu «Trump Kennedy Center». Ce changement a été dénoncé par la famille du président Kennedy et par l'opposition démocrate qui en conteste la légalité.

«La loi créant le Kennedy Center énonce de manière limpide qu'il doit être baptisé en hommage au président Kennedy et ne peut porter aucun autre nom officiel» sans décision du Congrès, a conclu le juge Christopher Cooper.

«Devoir de prudence»

En conséquence, il a ordonné au conseil d'administration de retirer toute référence sur le bâtiment lui-même, sur le site internet du Kennedy Center ou toute marque déposée, «au président Trump ou à tout individu autre que le président Kennedy». Le juge a souligné dans sa décision que le Kennedy Center n'était «pas seulement une institution nationale pour les arts du spectacle mais aussi un mémorial présidentiel» dédié à JFK.

S'agissant de la décision prise en mars par le conseil d'administration de fermer le Kennedy Center pour deux ans de rénovation, il l'a suspendue à titre provisoire, considérant que le conseil avait manqué à son «devoir de prudence» en ne tenant pas compte des retombées négatives de cette fermeture. Le magistrat a néanmoins autorisé la poursuite des travaux de réparation prévus du Kennedy Center, dont «le besoin apparaît criant».

Depuis son retour au pouvoir le président américain, décidé à laisser durablement son empreinte sur le paysage urbain de Washington, a lancé plusieurs chantiers pour lesquels il se passionne. Il a en particulier entrepris de faire construire une gigantesque salle de bal à la Maison Blanche et projette de faire construire une gigantesque arche dans le style de l'Arc de triomphe à Paris. Ces travaux sont critiqués par ses opposants, pour qui il s'agit de projets dispendieux destinés avant tout à flatter sa vanité.


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