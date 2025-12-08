DE
FR

Les spectacles «woke» au placard
Trump prend le contrôle du Kennedy Center et change sa programmation

Donald Trump a animé les Kennedy Honors, réorganisant l'évènement pour bannir les spectacles LGBT et promouvoir une culture «pro-américaine». Cette direction a bouleversé la programmation, mais aussi provoqué une chute de ventes des billets.
Publié: 06:01 heures
«C'est la plus belle soirée de l'histoire du Kennedy Center» a assuré le président américain.
Photo: AP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Donald Trump, qui promeut une approche nationaliste et «anti-woke» de la culture, s'est fait maître de cérémonie dimanche pour une soirée de gala au Kennedy Center, grande salle de spectacle de Washington dont il a pris les commandes. Il s'agissait de rendre hommage aux récipiendaires des «Kennedy Honors», des prix remis chaque année à une poignée d'artistes à la carrière prestigieuse.

«Chacun (d'eux) a une histoire de succès et de triomphe qui n'aurait pu arriver qu'aux Etats-Unis», a vanté le président à propos des lauréats 2025, dont la superstar du cinéma Sylvester Stallone et la reine du disco Gloria Gaynor.

Ses prédécesseurs se contentaient d'assister à la soirée, succession de prestations musicales et de discours, dans la loge présidentielle. Mais Donald Trump, ancien animateur de téléréalité, a voulu monter sur la scène de cette salle dont il a bouleversé l'organisation et la direction pour bannir ce qu'il appelle la «propagande antiaméricaine»

«C'est la plus belle soirée de l'histoire du Kennedy Center» a assuré le républicain de 79 ans, en smoking, assurant que le spectacle «recevait déjà des critiques élogieuses» et en prédisant une forte audience lors de sa diffusion par la chaîne CBS le 23 décembre. Le milliardaire avait aussi enregistré de courtes vidéos dans le Bureau ovale qui ont scandé la soirée.

Les ventes de billets ont baissé

Le Kennedy Center, grande bâtisse blanche à l'architecture imposante des années 1970, posée au bord du fleuve Potomac, avait une tradition de neutralité politique et proposait depuis plus d'un demi-siècle une programmation culturelle diversifiée. Pendant son premier mandat (2017-2021) Donald Trump avait boudé ces soirées, certains artistes ayant déclaré qu'ils ne souhaitaient pas le rencontrer.

A lire aussi
Trump veut que les Européens blancs aient plus d'enfants
Analyse
Un nouveau document choquant
Trump demande aux Européens blancs de faire plus d'enfants
Donald Trump insulte la Somalie et refuse d'accueillir ses requérants d'asile
«Leur pays est pourri!»
Donald Trump insulte la Somalie et refuse d'accueillir ses migrants

Rien de tel cette fois. Sylvester Stallone, 79 ans, entré dans la légende avec «Rocky» et «Rambo» est un partisan déclaré du président, qui l'a nommé symboliquement comme l'un de «ambassadeurs» à Hollywood, très majoritairement favorable aux démocrates. Outre Gloria Gaynor, 82 ans, interprète de «I Will Survive», la soirée a mis à l'honneur George Strait, 73 ans, légende de la country, et le groupe de glam rock KISS – sans son guitariste Ace Frehley, décédé au mois d'octobre à 74 ans.

Egalement distingué: l'acteur britannique Michael Crawford, 83 ans, connu pour son rôle dans la comédie musicale «le Fantôme de l'opéra», un genre dont Donald Trump se dit friand. Alors qu'ils recevaient les années précédentes un collier aux couleurs de l'arc-en-ciel, jugée «vulgaire» par la Maison Blanche de Donald Trump, les artistes ont reçu cette fois une médaille dorée, offerte par le joailler Tiffany, propriété du groupe français LVMH.

La nouvelle direction du Kennedy Center, constituée de fidèles du président, a supprimé les spectacles de drag shows qui s'y déroulaient et les événements célébrant la communauté LGBT. Elle a invité des conférences de la droite religieuse et des artistes chrétiens. Selon la presse américaine, les ventes de billets ont baissé depuis que Donald Trump et ses proches en pris le contrôle du Kennedy Center.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus