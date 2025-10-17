DE
FR

Premier décès dans le groupe
Ace Frehley, fondateur et guitariste de Kiss, est décédé

Ace Frehley, guitariste et fondateur du groupe de rock Kiss est décédé. A l'âge de 74 ans, il s'est éteint «paisiblement» entouré de sa famille dans le New Jersey.
Publié: il y a 24 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 6 minutes
Ace Frehley, guitariste et membre fondateur du célèbre groupe de rock Kiss est décédé à l'âge de 74 ans.
Photo: Getty Images

Le guitariste principal et membre fondateur du célèbre groupe de rock Kiss, Ace Frehley, est décédé jeudi à l'âge de 74 ans. Celui qui a animé la folle scène du rock des années 1970, grimé de son maquillage culte, s'est éteint entouré de sa famille à Morristown, dans le New Jersey, rapporte CNN jeudi 16 octobre. Il serait décédé des suites d'une chute récente selon son agent.

La mort d'Ace Frehley représente le premier décès parmi les quatre membres fondateurs du groupe, composé du chanteur-guitariste Paul Stanley, du bassiste Gene Simmons et du batteur Peter Criss. 

Développement suit...

