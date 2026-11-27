«Un agresseur et un meurtrier» ne peut pas être un ami. Volodymyr Zelensky dénonce les propos de Donald Trump sur Vladimir Poutine. Le président américain dit chercher à mettre fin à la guerre.

En bref Volodymyr Zelensky compare le fait que Donald Trump qualifie Vladimir Poutine d’ami à une amitié avec Hitler

Le président ukrainien reproche aux Etats-Unis de retarder les livraisons de missiles intercepteurs dont l’Ukraine manque

Donald Trump espère une fin de la guerre, tandis qu’un psychiatre voit chez lui et Vladimir Poutine des insécurités communes

Mattia Jutzeler

«C’est un agresseur et un meurtrier. Il ne peut pas être un ami. C’est tout simplement impossible.» Le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne mâche pas ses mots pour commenter la relation entre Donald Trump et Vladimir Poutine dans une interview accordée à la BBC.

Pour comprendre la frustration de Volodymyr Zelensky, il faut revenir sur un épisode survenu la semaine dernière à Shenzhen, en Chine, lors d’un sommet réunissant les dirigeants chinois, russe et américain. En marge des discussions officielles, Donald Trump s’est entretenu seul à seul avec le chef du Kremlin. Le président américain a alors salué son homologue, semble-t-il, en le qualifiant d'«ami». «Nous nous connaissons tous les deux depuis longtemps et nous avons une excellente relation», a également déclaré Donald Trump à la suite de cette rencontre.

Face à ces images, Volodymyr Zelensky s'est senti trahi par les Etats-Unis. «C’est comme si l’on désignait Hitler comme son ami pendant la Seconde Guerre mondiale», a affirmé le président ukrainien. Volodymyr Zelensky reproche également aux Etats-Unis de tarder à livrer des missiles intercepteurs. L’Ukraine fait actuellement face à une pénurie «très, très importante» de ces armes essentielles à sa défense.

Trump espère la fin de la guerre

Donald Trump s’est lui-même expliqué jeudi face aux journalistes. «Nous voulons mettre fin aux meurtres. Je veux négocier un accord, a-t-il déclaré. Je pourrais dire que ce n’est pas un ami. Nous aurions alors le même problème qu’avec Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Le plus gros problème, c'est que nous avons deux dirigeants qui se détestent.»

Le président américain espère ainsi que ses bonnes relations avec la Russie contribueront à mettre rapidement fin à la guerre en Ukraine. Mais est-ce la seule raison pour laquelle il a accueilli Vladimir Poutine à Shenzhen comme un vieil ami et vanté leur proximité? Le psychiatre britannique Russell Razzaque en doute. Dans une vidéo publiée sur YouTube, il avance une autre explication à la fascination que Donald Trump éprouverait pour le maître du Kremlin.

«Ce sont des hommes faibles et peu sûrs d’eux»

«Dans les relations, il existe souvent deux niveaux», explique l’expert. «Il y a d’abord la dimension superficielle, où l’on pense être proche de quelqu’un parce que l’on partage des points communs et qu’un véritable lien nous unit.» Mais entre Donald Trump et Vladimir Poutine, un second niveau, inconscient, jouerait un rôle bien plus déterminant.

«Au fond, Vladimir Poutine est un homme faible. Et c’est précisément ce qui attire Donald Trump chez lui. Car lui aussi est un homme faible, observe Russell Razzaque. S’ils se rapprochent, c’est avant tout parce que leurs insécurités respectives sont compatibles.»

Le psychiatre poursuit en prenant l’exemple de la liberté de la presse en Russie. «Vladimir Poutine n’autorise même pas la satire dans son propre pays. Il ne tolère aucun média qui ose le critiquer.» Selon Russell Razzaque, Donald Trump aimerait imposer la même censure aux Etats-Unis s’il en avait la possibilité. «Non pas parce qu’il est fort, mais parce qu’il est faible. Parce qu’il ne supporte pas la critique et qu’il est terrifié à l’idée que quelqu’un puisse dire du mal de lui.»

Un modèle venu de Russie

Pour illustrer cette volonté, le psychiatre cite le cas de Jimmy Kimmel. Depuis longtemps, Donald Trump est en conflit avec l'humoriste, qui critique régulièrement sa politique. Le président américain cherche ainsi à faire pression sur ABC, la chaîne qui diffuse l’émission de Jimmy Kimmel, en passant par la FCC, l’autorité fédérale chargée notamment de réglementer les médias audiovisuels.

Jeudi encore, Donald Trump a essuyé un revers dans cette affaire. Une juge fédérale à Washington a rappelé la FCC à l’ordre. Une injonction provisoire lui interdit pour l’heure de prendre de nouvelles mesures visant à réexaminer les licences de diffusion de plusieurs stations locales d’ABC, comme le rapporte le magazine allemand «Spiegel».

Contrairement à Vladimir Poutine, Donald Trump ne peut donc pas agir sans craindre de voir ses décisions contestées par la justice. Selon l’analyse de Russell Razzaque, c’est précisément cette différence qui ferait du maître du Kremlin une sorte de modèle pour le président américain.