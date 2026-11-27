En Floride, Donald Trump a affirmé jeudi que Pékin et Moscou jouent un rôle limité dans le conflit Iran-Wtats-Unis. Il estime que leurs renseignements partagés avec Téhéran ont peu d'impact.

Trump balaye les soupçons sur les renseignements fournis à l'Iran

Trump balaye les soupçons sur les renseignements fournis à l'Iran

Moscou et Pékin dans le coup?

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a minimisé jeudi l'importance du partage de renseignements chinois et russes avec l'Iran alors que, selon des médias, les alliés de Téhéran auraient contribué ainsi au ciblage de bases militaires américaines, dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient.

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A des journalistes réunis dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride (sud-est), le président américain a fait savoir que le conflit avec l'Iran avait été abordé lors de son récent entretien tripartite avec ses homologues chinois et russe, Xi Jinping et Vladimir Poutine.

«Ma réunion avec le président Xi était une réunion incroyable. Je pense qu'ils sont très peu impliqués vis-à-vis de l'Iran. Ils pourraient s'impliquer mais, pour moi, s'impliquer voudrait dire tirer, et non leur partager quelques informations», a dit le dirigeant américain.

«Ils m'aident»

Concernant le partage de renseignements russes, Donald Trump a affirmé: «Je ne pense pas qu'ils en donnent beaucoup». Moscou comme Pékin souhaitent que se termine le conflit avec l'Iran, et «je pense que, dans ce sens, ils m'aident», a ajouté le président.