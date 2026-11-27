Donald Trump veut un accord rapide entre Moscou et Kiev. Il a demandé à Vladimir Poutine de «mettre fin à toute agression militaire», une semaine après avoir salué le dirigeant russe comme un «ami» en Chine.

En bref Donald Trump a demandé à Vladimir Poutine de mettre fin à toute agression militaire en Europe lors d'une rencontre en Chine la semaine dernière, marquant un changement de ton sur la guerre en Ukraine. Cette déclaration intervient après que Trump a qualifié Poutine d'«ami».

Washington a approuvé la vente de matériel pour la maintenance des avions F-16 ukrainiens, financée par des pays européens. Trump et le secrétaire général de l’Otan, Mark Rutte, ont exhorté la Russie à ne pas étendre la guerre.

Jared Kushner, émissaire et gendre de Trump, a salué la «retenue» de Poutine pour ne pas avoir utilisé d'arme nucléaire. Il a évoqué une impasse territoriale dans les négociations entre la Russie et l'Ukraine.

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a affirmé jeudi qu'il souhaitait que Vladimir Poutine «mette fin à toute agression militaire» en Europe, un certain changement de ton sur la guerre en Ukraine, une semaine après avoir qualifié le dirigeant russe d'«ami». Le président américain, qui souffle régulièrement le chaud et le froid sur ce conflit, a affirmé avoir exprimé cette demande directement auprès de son homologue lors de leur rencontre la semaine passée en Chine.

Durant cet échange, «j'ai passé beaucoup de temps à parler du fait que j'aimerais voir le président Poutine mettre fin à toute agression militaire contre des territoires à travers l'Europe, dans l'espoir qu'un accord puisse être conclu entre la Russie et l'Ukraine, et conclu rapidement», a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social.

«Je pense vraiment qu'il y a une réelle possibilité» de règlement, a-t-il ajouté dans ce message publié le jour de Thanksgiving, jour férié aux Etats-Unis, et au lendemain d'une rencontre avec Mark Rutte, le secrétaire général de l'Otan. Son message ne précise pas de quels territoires européens il est question, et s'il s'agit de l'Ukraine. Mais il survient alors que des pays européens s'inquiètent de ce qu'ils considèrent être des provocations russes, après la chute notamment de trois missiles de croisière russes la semaine dernière en Pologne, pays membre de l'Otan.

Maintenance de F-16

Le président américain a ajouté jeudi dans son message avoir informé la veille Mark Rutte, qui lui rendait visite en Floride, des échanges qu'il avait eus avec le dirigeant russe. Donald Trump et Mark Rutte ont appelé mercredi la Russie à ne pas «étendre la guerre» en Ukraine, dans une déclaration conjointe publiée après leur rencontre.

Washington a également annoncé mercredi avoir approuvé la vente, au frais de pays européens, de matériel pour la maintenance d'avions de combat F-16 ukrainiens. Autant de signes tranchant avec la proximité affichée par Donald Trump et Vladimir Poutine lors de leurs récentes rencontres en Chine, en bilatéral puis à trois avec le président chinois Xi Jinping. Le président américain avait alors assuré que le dirigeant russe souhaitait voir la guerre se terminer par des «moyens diplomatiques», bien que Moscou n'ait en rien infléchi ses exigences concernant le sort de l'Ukraine.

Il avait également qualifié Vladimir Poutine d'«ami». Cette rencontre, pleine de pompe, avait été vivement critiquée par des alliés européens de l'Ukraine et l'opposition démocrate de Washington. Un sommet du G20, qui réunit les principales économies mondiales dont la Russie, est prévu en décembre à Miami, aux Etats-Unis. Interrogé sur la présence éventuelle du président russe, Donald Trump a déclaré jeudi: «Je ne sais pas, mais s'il veut venir, il le peut certainement».

La «retenue» de Poutine

Jeudi, Donald Trump n'a pas demandé à Kiev, comme il avait pu le faire par le passé, de limiter ses attaques en profondeur sur le territoire russe. Et ce alors même que l'Ukraine vient de revendiquer avoir frappé une raffinerie en Russie, près de la Crimée annexée par Moscou, provoquant des incendies et de graves dégâts selon son propriétaire. Dans un entretien diffusé mercredi, Jared Kushner, l'émissaire américain et gendre du président, continuait toutefois d'afficher une certaine proximité entre l'exécutif américain et Vladimir Poutine.

Le président russe a «montré de la retenue» dans le conflit en «acceptant de ne pas utiliser d'arme nucléaire», a ainsi affirmé Jared Kushner, chargé avec Steve Witkoff de négocier au nom de Donald Trump. Jared Kushner, qui a rencontré plusieurs fois Poutine, l'a qualifié de «grand maître de la politique» et décrit le conflit, déclenché par une offensive russe, comme «une guerre par procuration dans laquelle l'Europe finance et arme l'Ukraine dans son combat contre la Russie». Evoquant les difficultés rencontrées dans les négociations entre la Russie et l'Ukraine, le gendre du président a reconnu «une impasse territoriale» actuelle.