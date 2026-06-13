Donald Trump fêtera son 80e anniversaire dimanche avec des combats d'UFC organisés devant la Maison Blanche. 4300 invités sont attendus, dont des soldats remplissant des critères physiques rigoureux.

Combats à la Maison Blanche et soldats musclés

Mattia Jutzeler

Un brunch intime en cercle restreint, avec œufs brouillés, bacon et gâteau d'anniversaire à la noix de coco: c'est ainsi que Joe Biden, prédécesseur de Donald Trump, a fêté ses 80 ans à la Maison-Blanche. C'était la première fois qu'un président américain pouvait célébrer cet anniversaire rond pendant son mandat.

Les festivités organisées pour le 80e anniversaire de son successeur, Donald Trump, s'annoncent bien plus extravagantes et brutales. Le président en exercice prévoit d'organiser dimanche sept combats d'UFC juste devant la Maison Blanche. Une arène de 600 tonnes a été spécialement érigée sur la pelouse sud à cet effet.

Lors de ces combats brutaux en un contre un, les athlètes s'affrontent dans une cage octogonale. L'UFC, abréviation d'Ultimate Fighting Championship, combine des techniques issues de presque tous les arts martiaux traditionnels.

Seuls les soldats musclés sont les bienvenus

L'arène a été installée cette semaine, ainsi que plusieurs stands de vendeurs, comme l'a rapporté notamment le quotidien britannique «The Guardian» . Environ 4300 spectateurs sont attendus, dont près de de 1200 places réservées aux membres de l'armée américaine. Cependant, Trump n'a invité que des soldats répondant à certains critères physiques.

Selon une note interne du Pentagone, les militaires invités ne doivent pas présenter un «rapport taille/hauteur supérieur à 0,55». n soldat de 30 ans mesurant 1,80 mètre ne doit donc pas avoir un tour de taille supérieur à 99 centimètres s’il souhaite assister aux combats de l’UFC organisés pour l’anniversaire de Trump. Les militaires doivent par ailleurs prendre en charge leurs propres frais de déplacement.

Trump ne semble pas aussi exigent pour le reste des invités. Selon le magazine «People», plusieurs célébrités ainsi que des personnalités politiques républicaines de premier plan sont attendues. Un petit spectacle aérien est également prévu.

Critiques des militants

Les combats prévus ont suscité des critiques aux Etats-Unis. L'organisation américaine de défense des droits civiques Public Integrity Project a déposé une plainte début juin pour empêcher les festivités d'anniversaire à la Maison Blanche. Elle dénonçait le fait que Trump ait initialement annoncé l'événement dans le cadre du 250e anniversaire des Etats-Unis. Un juge a toutefois rejeté la requête vendredi.

Trump continue d'affirmer que l'événement, baptisé «UFC Freedom 250», se déroule par pure coïncidence le jour de son anniversaire. «Le 14 juin est mon anniversaire. Ce n'était pas prévu», a-t-il déclaré dans une interview accordée à Fox News. Trump est un fervent supporter de l'UFC et a notamment assisté à un combat à Miami en avril dernier.

Outre les militants, la météo à Washington D.C. ne semble pas non plus être du côté du président américain. Les prévisions météorologiques pour dimanche soir annoncent une probabilité «réaliste» d'orages peu avant le début de l'événement. L'arène située devant la Maison Blanche est à ciel ouvert.