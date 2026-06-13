Donald Trump et Volodymyr Zelensky assisteront mardi à une réunion de travail du G7 en France, selon un haut responsable américain. Une rencontre bilatérale entre les deux présidents n'est pas prévue.

Trump et Zelensky se verront mardi à une réunion de travail du G7

Trump et Zelensky se verront mardi à une réunion de travail du G7

L'agenda du sommet se précise

AFP Agence France-Presse

Donald Trump et Volodymyr Zelensky participeront mardi à la même réunion de travail du sommet du G7 en France, sans qu'à ce stade une rencontre bilatérale formelle entre le président américain et son homologue ukrainien soit prévue, a indiqué samedi un haut responsable américain.

Au cours du sommet, qui se tient de lundi à mercredi, Donald Trump aura des réunions bilatérales avec le président français Emmanuel Macron, ainsi qu'avec les dirigeants qatari, émirati, égyptien et indien.