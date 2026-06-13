AFP Agence France-Presse
Donald Trump et Volodymyr Zelensky participeront mardi à la même réunion de travail du sommet du G7 en France, sans qu'à ce stade une rencontre bilatérale formelle entre le président américain et son homologue ukrainien soit prévue, a indiqué samedi un haut responsable américain.
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Au cours du sommet, qui se tient de lundi à mercredi, Donald Trump aura des réunions bilatérales avec le président français Emmanuel Macron, ainsi qu'avec les dirigeants qatari, émirati, égyptien et indien.
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