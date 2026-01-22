DE
FR

Garanties de sécurité
Zelensky dit avoir trouvé un accord avec Trump sur l'Ukraine

A Davos, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé avoir trouvé un accord avec Donald Trump sur les garanties de sécurité pour la paix en Ukraine. Il a aussi fustigé l'immobilisme de l'Europe face aux défis de défense, appelant à une action concrète.
Publié: 17:06 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 11 minutes
Volodymyr Zelensky n'a pas épargné ses alliés européens durant son discours au WEF.
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré jeudi avoir trouvé un accord avec son homologue américain Donald Trump sur les garanties de sécurité pour assurer le maintien de la paix en Ukraine, après une éventuelle cessation du conflit avec la Russie. «Les garanties de sécurité, c'est prêt» à déclaré le dirigeant ukrainien aux journalistes en marge du Forum économique mondial (WEF) à Davos, en Suisse, après sa rencontre avec Donald Trump, ajoutant que «le document doit être signé par les parties, par les présidents, et ensuite il ira aux parlements nationaux».

Le président ukrainiena donné un discours critique envers l'Europe à Davos, après s'être entretenu avec Donald Trump. «Une année a passé et rien n'a changé», a-t-il déclaré face à un maigre public réuni au Centre des Congrès. «L'année dernière, j'ai déclaré que l'Europe doit être capable d'assurer sa propre défense. Un an plus tard, rien n'a changé», a déclaré le dirigeant au WEF. «Au lieu de devenir une vraie puissance mondiale, l'Europe reste un kaléidoscope beau mais fragmenté de petites et moyennes puissances», a-t-il regretté, ajoutant que l'«Europe a l'air perdue lorsqu'elle essaye de convaincre le président américain de changer». Zelensky a décrit un vieux continent «réactif» qui doit désormais agir.

Trump est indispensable

«Encore une fois, tout le monde est très positif, mais le soutien du président Trump est indispensable. Et encore une fois, aucune garantie de sécurité ne peut fonctionner sans les Etats-Unis», a-t-il déclaré. Le président ukrainien a également fustigé le soutien militaire européen apporté au Groenland, qu'il a jugé très maigre. «L'Ukraine peut apporter son aide, nous avons l'expertise et les armes. Mais nous ne sommes pas membre de l'Otan», a-t-il dit, décrivant une Alliance transatlantique que «personne n'a vraiment vue en action».

Documents «presque prêts»

Le dirigeant ukrainien a donné son discours après avoir rencontré Donald Trump à Davos. Les documents en cours d'élaboration avec Washington pour mettre fin à l'invasion russe de l'Ukraine sont «presque prêts», a-t-il dit, décrivant une «bonne» discussion malgré un dialogue «pas simple». Le président américain a également décrit une «bonne» réunion, appelant la Russie à mettre fin à la guerre. Ses émissaires Jared Kushner et Steve Witkoff sont en route vers Moscou pour poursuivre les pourparlers.

Les deux prochains jours seront très importants, selon le chef d'Etat ukrainien. Il a évoqué des discussions «trilatérales» Ukraine-Russie-Etats-Unis cette semaine aux Emirats arabes unis, ajoutant que «les Russes doivent être prêts à des compromis». Le dirigeant n'a pas dit quel serait le format des discussions, ni si les représentants ukrainiens et russes discuteraient directement.

«Beaucoup de succès à Gaza»

Le même jour, Donald Trump a révélé son plan pour un «Nouveau Gaza», qui transformerait le territoire palestinien dévasté en un complexe luxueux de gratte-ciels sur sa façade maritime, un projet qui pourrait voir le jour dans trois ans. «Je vais avoir beaucoup de succès à Gaza, ça va être beau à voir», «je suis un promoteur immobilier dans l'âme (...) et j'ai dit, regardez ce site en bord de mer, regardez ce superbe lot foncier, ce que ce pourrait être pour tant de gens», s'est exclamé le président américain.

S'autoproclamant faiseur de paix, il a signé dans la matinée la charte fondatrice de son «Conseil de paix», qu'il va présider et censé œuvrer au règlement des conflits dans le monde, «en coordination», a-t-il promis, avec les Nations unies.

