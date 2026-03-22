Cuba se prépare à une éventuelle invasion américaine, a admis dimanche un officiel. La Havane espère néanmoins que le dialogue primera, malgré les menaces de Donald Trump.

Cuba «se prépare» à une invasion par l'armée américaine

Cuba «se prépare» à une invasion par l'armée américaine

AFP Agence France-Presse

Cuba «se prépare» à une éventuelle invasion de l'armée américaine. Il assure toutefois que son gouvernement ne souhaite pas aggraver sa relation avec les Etats-Unis et Donald Trump, a assuré le vice-ministre cubain des Affaires étrangères dans un entretien diffusé dimanche.

«Notre armée est toujours prête», a déclaré Carlos Fernandez de Cossio sur la télévision américaine NBC. «De fait, elle se prépare ces jours-ci à la possibilité d'une agression militaire. En regardant ce qu'il se passe dans le monde, nous serions naïfs de ne pas le faire.»

«Mais nous espérons que cela n'arrivera pas. Nous ne voyons pas pourquoi ça arriverait, comment cela pourrait-il se justifier?» s'est interrogé le ministre. «Cuba ne souhaite pas de conflit avec les Etats-Unis. Nous avons le besoin et le droit de nous protéger. Mais nous sommes prêts à nous asseoir pour discuter», a ajouté Carlos Fernandez de Cossio.

Trump veut «libérer» le pays

Washington, opposé au pouvoir communiste sur l'île depuis sa prise de pouvoir en 1959, a accentué en janvier sa pression économique en bloquant tout approvisionnement de l'île en hydrocarbures, juste après avoir renversé son principal allié, le dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro. En 1961, les Etats-Unis avaient échoué à renverser le régime de Fidel Castro lors de l'opération ratée de la Baie des Cochons.

Lundi, Donald Trump a dit «croire» qu'il «aura l'honneur de prendre Cuba», sans préciser exactement ses propos. Il a également parlé de «libérer» le pays.

Crise de l'électricité

Les autorités de l'île travaillaient dimanche matin à restaurer l'électricité après qu'une panne de courant nationale a encore frappé le pays samedi soir, la septième en près d'un an et demi. Le vice-ministre, s'exprimant lors de cet entretien à NBC enregistré avant cette dernière coupure, assure que son gouvernement «agit de la manière la plus proactive possible pour faire face à la situation».

«Nous espérons vraiment que le carburant parviendra à Cuba d'une façon ou d'une autre et que ce boycott qu'imposent les Etats-Unis ne durera pas et ne pourra pas être maintenu indéfiniment», a-t-il déclaré.