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Il ne peut plus se passer d'elle
Cette femme est l'arme fatale de Trump pour les midterms

Avec 66,8 millions USD, Miriam Adelson est la plus grande donatrice républicaine en 2026. Cette veuve multimilliardaire, connue pour son soutien à Israël, est essentielle à la stratégie électorale de Donald Trump.
Publié: il y a 55 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 35 minutes
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Miriam Adelson a versé au Parti républicain plus de dons que n'importe qui d'autre.
Photo: keystone-sda.ch

En bref

Généré par l’IA, vérifié par la rédaction
  • Les dons électoraux pour le Parti républicain aux États-Unis atteignent des sommets en 2026. Miriam Adelson, veuve milliardaire de Sheldon Adelson, est la plus grande donatrice avec 66,8 millions USD
  • Adelson, dont la fortune est estimée à 40 milliards USD, finance des institutions pro-israéliennes et soutient Trump malgré des controverses liées à ses projets de colonisation
  • Les sondages montrent que 57 % des Américains rejettent la politique de Trump, ce qui rend les dons cruciaux pour les républicains avant les élections de novembre
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Nathalie Benn

Les Etats-Unis sont décidément le pays de la démesure, et ce, même dans leurs campagnes électorales. C’est bien la seule nation au monde avec des dons versés aux campagnes électorales nationales aussi élevés. Les derniers chiffres de la Commission électorale fédérale (Federal Election Commission) – l’autorité électorale fédérale américaine – révèlent combien d’argent les Américains fortunés ont versé au Parti républicain au cours du premier semestre 2026.

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Surprise: en tête de liste, aucune personnalité célèbre comme le patron de Tesla, Elon Musk, ou le directeur de Palantir, Alexander Karp. Car la plus grande donatrice de Donald Trump et de son parti s’appelle Miriam Adelson. Jusqu’à présent, cette veuve d’un entrepreneur milliardaire a donné plus que n’importe quelle autre personne – et de loin, comme le montrent les chiffres ci-dessous. Le deuxième plus grand donateur n’a même pas versé la moitié de cette somme. Mais qui est cette femme qui finance si largement Trump et sa politique?

Les dons individuels les plus importants:

Nom Dons (en millions de dollars américains) Activité
1. Miriam Adelson66,8Entrepreneuse
2. Jeff Yass26,1Entrepreneur et fondateur d’une société d’investissement
3. Diane Hendricks25,0Entrepreneuse dans le bâtiment et productrice de cinéma
4. Paul Singer17,5Fondateur d’un fonds spéculatif et PDG
5. Richard Uihlein17,2Entrepreneur
6. Elon Musk16,6Entrepreneur dans le secteur des technologies
7. Kenneth Griffin10,5Gestionnaire de fonds spéculatifs et PDG
8. Jim Walton5,3Président de banque et fils cadet du fondateur de Walmart, Samuel Walton
9. Samuel Robson Walton5,3Fils aîné du fondateur de Walmart, Samuel Walton
10. Howard Lutnick5,0Entrepreneur et ministre américain du Commerce

Miriam Adelson, née en 1945 à Tel-Aviv alors que la Palestine était encore sous mandat britannique, est devenue multimilliardaire en 2021 à la mort de son mari, Sheldon Adelson. Son époux avait fondé le groupe Las Vegas Sands en 1988, aujourd’hui le plus grand exploitant de casinos au monde. Après son décès, la participation majoritaire dans ce géant des jeux d’argent est revenue à son épouse. Voilà comment Miriam Adelson est devenue du jour au lendemain l’une des femmes les plus riches du monde. Aujourd’hui, sa fortune est estimée à environ 40 milliards de dollars américains.

Incontournable pour Jérusalem et Washington

Du vivant de son mari, cette médecin de formation dirigeait déjà l’engagement politique du couple. Elle est connue sur la scène politique depuis les années 1990 pour ses généreuses contributions financières. Son engagement est avant tout consacré à une seule cause: Israël. Elle utilise sa fortune et ses fondations pour financer des institutions juives et israéliennes et soutient régulièrement des organisations et des campagnes pro-israéliennes.

Mais Miriam Adelson n’exerce pas seulement une influence financière. En 2007, Sheldon Adelson a fondé le journal gratuit «Israel Hayom». En l’espace de quelques années, il est devenu le journal le plus diffusé du pays et était considéré comme un soutien fiable de l’actuel Premier ministre Benjamin Netanyahu.

En raison de son engagement en faveur d’Israël, Miriam Adelson s’est déjà retrouvée dans le collimateur de la justice américaine. En 2020, elle a été poursuivie en justice à Washington par un groupe de Palestiniens et de militants pro-palestiniens. A travers ses financements de projets de colonies israéliennes, ils lui reprochaient d’avoir contribué à instaurer un régime d’apartheid dans les territoires palestiniens et à priver les Palestiniens de leur nationalité. L’accusation visait aussi Netanyahu et Trump, mais elle a été rejetée par un tribunal pour vice de forme.

Pour Trump, le soutien de Miriam Adelson est plus important que jamais à l’approche des élections de mi-mandat. Lors des «midterms» de novembre, le pays renouvellera l’ensemble des 453 sièges de la Chambre des représentants et environ un tiers des 100 sièges du Sénat. Les perspectives pour Trump sont mauvaises: selon les sondages, plus de 57% des Américains rejettent sa politique. La Maison Blanche souhaite éviter à tout prix le scénario catastrophique d’une défaite électorale cuisante des républicains – qui détiennent actuellement la majorité au Congrès – et mise donc sur les dons électoraux colossaux des milliardaires républicains.

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