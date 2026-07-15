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Avant les «midterms»
Les républicains dévoilent leur offensive budgétaire

Un plan républicain de 95 milliards de dollars a été dévoilé aux Etats-Unis, incluant 73 milliards pour la défense et 10 milliards pour la réforme électorale. Cette proposition suscite des tensions internes au sein du parti.
Publié: il y a 21 minutes
Donald Trump dans le Bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, DC, le 14 juillet 2026. (Image d'illustration)
Photo: IMAGO/ABACAPRESS
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AFP Agence France-Presse

Les républicains de la Chambre des représentants ont dévoilé mercredi un cadre budgétaire de 95 milliards de dollars, leur dernière grande offensive législative avant les élections législatives de mi-mandat, comprenant des mesures sur la défense, l'agriculture et l'intégrité électorale.

Le plan prévoit 73 milliards de dollars pour les forces armées et les agences de renseignement, notamment pour financer les opérations liées à la guerre contre l'Iran, ainsi que 12 milliards de dollars d'aide aux agriculteurs affectés par la guerre commerciale menée par le président Donald Trump.

Dix milliards de dollars supplémentaires iraient à des programmes liés aux élections, dans le cadre d'une relance partielle du «SAVE America Act», qui exigerait une preuve de citoyenneté pour s'inscrire sur les listes électorales et une pièce d'identité avec photo pour voter.

La résolution, qui n'est pour l'instant qu'un cadre budgétaire, permettrait aux républicains, si elle est adoptée par les deux chambres, d'élaborer plus tard dans l'été un projet de loi détaillé et de tenter de le faire adopter au Sénat à la majorité simple grâce à une procédure budgétaire accélérée, contournant ainsi le seuil habituel de 60 voix nécessaire et l'opposition des démocrates.

Un projet «mort-né»

Les dirigeants républicains de la Chambre souhaitent faire approuver ce cadre dès la semaine prochaine, avant le départ des parlementaires de Washington pour une longue pause estivale.

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Mais le projet se heurte à l'opposition des conservateurs les plus attachés à la rigueur budgétaire, qui dénoncent l'absence de réductions de dépenses pour compenser son coût. Le député Warren Davidson, connu pour ses positions en faveur de la rigueur budgétaire, a ainsi qualifié sur X le projet de «mort-né».

Cette bataille illustre les tensions au sein du parti républicain, partagé entre la volonté d'afficher des résultats sur la sécurité nationale, l'agriculture et le processus électoral, et celle de préserver son image de gardien de la discipline budgétaire. Donald Trump plaidait pour une hausse encore plus importante des dépenses militaires, mais les dirigeants du parti cherchent à ménager les élus, réticents à creuser davantage le déficit public.


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