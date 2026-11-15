Un sommet clé de l'Asean s'est ouvert dimanche à Manille. Les dirigeants d'Asie du Sud-Est discutent commerce et sécurité, avant l'arrivée de Donald Trump mardi pour des pourparlers avec les membres du Quad.

Les puissances mondiales se retrouvent à Manille pour un sommet régional

Les puissances mondiales se retrouvent à Manille pour un sommet régional

AFP Agence France-Presse

Un sommet régional a débuté dimanche à Manille, où les dirigeants des pays d'Asie du Sud-Est discutent commerce, sécurité et crise énergétique avant d'être rejoints par Donald Trump mardi. Le président américain doit arriver à la fin du sommet de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean), une visite qui devrait inclure une rencontre avec les autres membres du Quad: les dirigeants de l'Inde, du Japon et de l'Australie.

La réunion de ce groupe conçu pour contrebalancer l'influence régionale de la Chine intervient avant une rencontre tripartite jeudi entre Donald Trump et ses homologues russe et chinois Vladimir Poutine et Xi Jinping, à Shenzhen en Chine.

Le président brésilien récemment réélu Luiz Inacio Lula da Silva, lui aussi invité à Manille, a évoqué dimanche la «leçon extraordinaire» tirée par son pays de l'imposition de droits de douanes prohibitifs par M. Trump. «Au lieu de pleurer et de mendier (...) nous avons cherché d'autres partenaires», augmentation de 60% de l'excédent commercial du pays à la clé, a-t-il assuré. La preuve que «le multilatéralisme est beaucoup plus efficace que l'unilatéralisme», a résumé le dirigeant brésilien.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a pour sa part présidé dimanche à la signature d'un accord de défense renforcé avec les Philippines, dans un contexte de hausse de la présence militaire chinoise en Asie du Sud-Est.

Pax Silica

Près de 20'000 policiers ont été déployés à Manille pour le sommet, des organisations progressistes prévoyant des milliers de manifestants mardi pour une marche anti-Trump.

La protestation vise essentiellement le programme américain Pax Silica, destiné à contrer la domination de la Chine dans la fourniture des semi-conducteurs et des terres rares, et dont le principal projet - un site de fabrication de 1620 hectares au nord de Manille - menace de forcer au déplacement des familles indigènes. «C'est clairement dans l'intérêt des Etats-Unis et de leurs alliés et contre l'intérêt du peuple philippin, de notre souveraineté et de notre territoire», a jugé Jerome Adonis, un responsable syndical, lors d'une première manifestation qui a rassemblé quelque 200 personnes dimanche.

Une série de rencontres a commencé dès samedi avec l'annonce par le Premier ministre canadien Mark Carney de la conclusion des négociations en vue d'un vaste accord de libre-échange avec les Philippines, et les efforts des dirigeants de l'Asean pour s'entendre sur des questions comme la pollution atmosphérique émanant des feux en Indonésie, ou des stratégies de partage de carburant pour faire face aux conséquences de la guerre en Iran.

Mais deux questions qui brouillent les relations régionales depuis des années - celle d'un «code de conduite» en mer de Chine méridionale, et celle des relations avec la Birmanie - semblent devoir échoir à Singapour lorsque la cité-État accédera à la présidence tournante du bloc en 2027. La Birmanie a été exclue des rencontres à haut niveau de l'Asean, un groupement de 11 Etats, depuis le coup d'État militaire de 2021 qui a renversé le gouvernement élu d'Aung San Suu Kyi et provoqué une guerre civile toujours en cours.

«Code de conduite»

Selon un projet de déclaration dont l'AFP a eu connaissance dimanche, l'association envisage une réintégration progressive de la Birmanie «fondée sur les avancées réalisées, en tenant compte de l'évolution de la situation sur le terrain». L'Asean espère ainsi inciter le pouvoir birman à mettre en oeuvre le plan de paix en cinq points qu'elle tente en vain de promouvoir pour mettre fin à la guerre civile dans le pays.

Quant au «code de conduite» en mer de Chine méridionale que les pays de l'Asean tentent de négocier avec la Chine, la secrétaire philippine aux Affaires étrangères, Theresa Lazaro, a confirmé dimanche soir qu'il ne serait pas conclu cette année. «J'espère que Singapour (qui assumera la présidence tournante de l'Asean en 2027, ndlr) parviendra à mener ces discussions à bien», a-t-elle déclaré à la presse.

Pékin revendique la plus grande partie de la mer de Chine méridionale en dépit d'une décision contraire de la justice internationale, et des incidents opposent régulièrement les garde-côtes chinois à ceux des Philippines. Lors d'une réunion le mois dernier des ministres de la Défense de l'Asean, la Chine n'a envoyé qu'un attaché d'ambassade, exposant son courroux après des déclarations de responsables philippins. Cette fois, la Chine est représentée par son Premier ministre, Li Qiang.