Une rencontre à trois entre Washington, Moscou et Pékin se dessine à Shenzhen. Le Kremlin dit qu’un accord est trouvé pour le 19 novembre, mais la Chine n’a pas encore confirmé ce sommet inédit.

Moscou confirme le sommet inédit Xi-Trump-Poutine ce jeudi

Moscou confirme le sommet inédit Xi-Trump-Poutine ce jeudi

La Chine ne s'est pas encore exprimée

ATS Agence télégraphique suisse

Le Kremlin a confirmé la tenue d'un sommet inédit entre les présidents chinois Xi Jinping, américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine jeudi prochain en marge d'une réunion internationale en Chine. Pékin n'a pas confirmé.

Discutée depuis des semaines, la tenue d'une telle rencontre en marge d'un sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Shenzhen (sud) avait été officialisée par la Maison-Blanche vendredi soir.

«Un accord a été atteint pour tenir une rencontre trilatérale le 19 novembre» entre les trois présidents, a déclaré samedi le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

Selon la Maison-Blanche, la rencontre entre les trois dirigeants doit permettre d'aborder la prolifération nucléaire ainsi que la guerre au Moyen-Orient déclenchée en février par des bombardements israélo-américains contre l'Iran.

En revanche, selon cette source, ils ne comptent pas discuter du conflit en Ukraine, alors que Kiev et ses alliés redoutaient des pourparlers décisifs pour leur avenir en leur absence.