Un incendie a fait 11 morts et 16 blessés tôt lundi dans un immeuble commercial de quatre étages à Phuket, en Thaïlande. Le feu, maîtrisé en deux heures, s’est déclaré dans un bâtiment abritant un restaurant et des logements.

En Thaïlande, un incendie ravage un bâtiment de quatre étages et fait 11 morts

En Thaïlande, un incendie ravage un bâtiment de quatre étages et fait 11 morts

AFP Agence France-Presse

Un incendie s'est déclaré tôt lundi matin dans une maison de quatre étages abritant des commerces, située sur l'île touristique de Phuket, dans le sud de la Thaïlande, faisant 11 morts et 16 blessés, a indiqué la police.

L'incendie s'est déclaré lundi vers 03H30 (20H30 GMT dimanche) dans un immeuble commercial abritant un restaurant et des logements locatifs, a déclaré à l'AFP un officier de police du district de Patong, à Phuket.

«Les pompiers ont mis deux heures à maîtriser l'incendie et ont retrouvé 11 personnes décédées», parmi lesquelles des Thaïlandais et des ressortissants birmans, a-t-il précisé. La cause de l'incendie fait l'objet d'une enquête, a précisé l'officier qui a souhaité rester anonyme car il n'était pas autorisé à s'adresser aux médias.

Seize personnes, qui ont inhalé de la fumée ou souffraient de blessures causées par des éclats de verre, ont été prises en charge à l'hôpital, a-t-il ajouté. L'approche de la Thaïlande en matière de réglementation de sécurité pour les bars et les boîtes de nuit suscite depuis longtemps des inquiétudes.

En juillet, un bar bondé de Bangkok a été ravagé par les flammes en raison d'un court-circuit électrique, faisant environ 40 morts, ont indiqué les autorités. Lors du Nouvel an 2009, un incendie dans une discothèque de la capitale thaïlandaise avait fait 67 morts et plus de 200 blessés.