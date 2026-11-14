Le concours Eurovision de la chanson s'est exporté pour la première fois hors d'Europe et a été remporté par les Philippines, à Bangkok. L'édition asiatique doit encore gagner en notoriété.

La toute première édition de l'Eurovision Asie a sa gagnante

La toute première édition de l'Eurovision Asie a sa gagnante

Yannick Weber Newsdesk

La première gagnante de l'Eurovision Asie s'appelle Carmelle, 19 ans, et elle représente les Philippines. Le pays a remporté cette toute première édition devant la Thaïlande, qui accueillait le show à Bangkok, et le Vietnam. Au total, 11 pays ont participé à ce nouveau concours. Comme lors de l'édition européenne, le public du monde entier pouvait voter. L'Union européenne de radiodiffusion (UER) indique que des votes ont été enregistrés depuis 183 pays dans le monde.

Ce nouveau concours doit toutefois encore faire ses preuves sur un continent où il n'a pas la notoriété qu'il a en Europe. Si onze nations ont participé, des grands pays comme l'Inde, la Chine ou le Japon étaient aux abonnés absents. Contrairement à l'édition européenne, en Asie, ce sont des télévisions privées qui ont diffusé le show. Celui-ci était aussi disponible en direct sur Youtube. Après le concours, la vidéo comptait un peu plus d'un million de vues.

Salle pas totalement remplie

Le spectacle a eu lieu à Bangkok, capitale de la Thaïlande. Selon les journalistes sur place, la salle n'était pas pleine et des billets étaient toujours en vente jusqu'au début du show. On est loin de l'engouement en Europe. À Vienne, en 2026, plus de 100'000 spectateurs s'étaient arraché les billets pour les neuf spectacles, entre répétitions, demi-finales et finale. Selon le correspondant de la BBC, le public à Bangkok était fortement composé de fans européens du concours installés en Thaïlande.

Les organisateurs, en tout cas, ne veulent pas en rester là. «Ce n'est que le début d'un nouveau chapitre passionnant pour l'Eurovision en Asie», a déclaré Assaf Blecher, producteur exécutif du concours asiatique. Le potentiel est énorme, l'Asie étant le continent le plus peuplé au monde. La population totale des seuls 11 pays participants (600 millions) est déjà plus grande que la population totale de tous les pays participants à l'Eurovision en Europe.