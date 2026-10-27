La NPO néerlandaise confirme que les Pays-Bas ne participeront pas à l'Eurovision 2027, citant des débats sur Israël. Ce retrait suit celui de l'Irlande et de la République tchèque.

Les Pays-Bas se retirent de l'Eurovision à cause de la participation d'Israël

Les Pays-Bas se retirent de l'Eurovision à cause de la participation d'Israël

AFP Agence France-Presse

Les Pays-Bas se retirent du Concours Eurovision de la chanson de 2027, a annoncé mardi la chaîne de télévision publique NPO, invoquant la question «sensible» de la participation d'Israël.

Le retrait des Pays-Bas est le dernier d'une série de boycotts de la part de pays mécontents de la participation d'Israël au concours annuel de musique, en raison de son opération militaire à Gaza déclenchée par les attaques meurtrières du mouvement islamiste Hamas du 7-Octobre 2023.

«Nous savons depuis un certain temps que la participation d'Israël suscite diverses réactions au sein de la société et est source de débats et de divisions. C'est pourquoi, après consultation du Conseil des diffuseurs, la NPO a décidé de renoncer à participer à l'édition 2027», a déclaré Jurre Bosman, directeur des médias de la NPO, dans un communiqué. Cette décision met fin à une série de revirements concernant la participation des Pays-Bas au concours, témoignant du caractère clivant du débat tant au niveau national qu'à plus grande échelle.

En août, le diffuseur AVROTROS, chargé de sélectionner le candidat néerlandais et de diffuser l'émission, avait annoncé son retrait, affirmant que l'événement ne pouvait «plus être considéré comme neutre» compte tenu des divisions liées à la guerre à Gaza. Cependant, un mois plus tard, la NPO était intervenue pour remplacer AVROTROS, affirmant qu'elle assumerait cette responsabilité, avant de faire marche arrière avec sa décision mardi.

Jet de Ranitz, président exécutif de la NPO, a reconnu que cette décision décevrait de nombreux fans néerlandais de l'Eurovision et a souligné que le concours serait tout de même diffusé sur les chaînes publiques. «Il est pour l'instant trop tôt pour participer au Concours Eurovision de la chanson en 2027», a-t-il déclaré.

Vague de boycotts

En août, les organisateurs avaient annoncé qu'ils excluraient tout pays impliqué dans un conflit armé de l'organisation du concours. Le concours n'a toutefois pas pu éviter une vague de boycotts.

L'Irlande a déjà annoncé qu'elle ne participerait pas, tandis que le directeur de la chaîne publique espagnole s'est prononcé en faveur d'un boycott. En début du mois, la chaîne publique tchèque s'est également retirée, invoquant néanmoins des restrictions budgétaires. L'édition de 2027 aura lieu le 15 mai à Bourgas, sur le littoral bulgare de la mer Noire.

C'est la première fois que ce pays balkanique reçoit le Concours, après la victoire cette année de la chanteuse bulgare Darina Yotova, connue sous le nom de Dara, lors de la dernière édition organisée à Vienne. Depuis son lancement en 1955, l'Eurovision est devenue une vitrine incontournable de la pop, propulsant notamment les icônes suédoises ABBA au rang de stars mondiales et contribuant au succès d'artistes tels que Céline Dion et Olivia Newton-John.

L'édition 2026 du concours a été regardée par 131 millions de téléspectateurs, soit 35 millions de moins que l'année précédente, après le boycott de cinq pays en raison de la participation d'Israël. Les Pays-Bas, l'Islande, l'Espagne, l'Irlande et la Slovénie se sont tous retirés du concours, les trois derniers pays ayant également refusé de diffuser l'émission.