Deux Britanniques de 20 ans ont été arrêtés le 26 avril à l’aéroport d’Istanbul avec 20 kg de marijuana. Revenant de Thaïlande, ils étaient en escale avant de regagner le Royaume-Uni.

Un couple revenu de Thaïlande arrêté avec 20 kg de marijuana

Un couple revenu de Thaïlande arrêté avec 20 kg de marijuana

AFP Agence France-Presse

Un couple de jeunes Britanniques de retour d'un séjour en Thaïlande a été arrêté fin avril à l'aéroport d'Istanbul en possession de près 20 kg de marijuana, a-t-on appris jeudi. Selon des images des douanes turques diffusées par l'agence de presse locale DHA, l'une des valises du couple était remplie d'herbe de cannabis emballée sous vide.

Les deux suspects, âgés de 20 ans selon plusieurs médias britanniques, ont été arrêtés le 26 avril avant d'être interrogés et placés en détention provisoire. «Nous apportons un soutien à deux ressortissants britanniques incarcérés en Turquie ainsi qu'à leurs familles», a indiqué jeudi à l'AFP un porte-parole du Ministère britannique des Affaires étrangères, sans confirmer leurs identités.

Selon l'agence de presse DHA, le couple devait regagner le Royaume-Uni à l'issue de son escale. Fin décembre, deux jeunes Françaises ont été condamnées à dix ans de prison chacune par la justice turque après avoir été arrêtées dix mois plus tôt à l'aéroport d'Istanbul avec près de 25 kg de cannabis dans leurs bagages. Elles aussi revenaient d'un séjour en Thaïlande.

Une hausse des saisies

Dans un rapport publié l'an passé, l'Agence de l'Union européenne sur les drogues (EUDA) s'inquiétait d'une hausse des saisies de cannabis en provenance de Thaïlande, où ce stupéfiant a été dépénalisé en 2022.