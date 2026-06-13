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Après trois années de coma
Les Thaïlandais rendent hommage à leur princesse disparue

Samedi, les Thaïlandais rendent hommage à leur princesse, après l’annonce de sa mort. Un cortège doit transporter la dépouille jusqu’au Grand Palais, où des centaines de personnes font déjà la queue.
Publié: il y a 8 minutes
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Une femme tient un portrait de la défunte princesse thaïlandaise Bajrakitiyabha Mahidol devant le Grand Palais de Bangkok.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

«Une grande famille»: habillés de noir, l'air grave, les Thaïlandais rendent hommage samedi à la princesse Bajrakitiyabha Mahidol, fille aînée du roi, au lendemain de l'annonce de sa mort, à 47 ans, après trois années de coma.

Donnapha Kladbupha a bravé la pluie et la fatigue toute la nuit pour être la première à venir se recueillir dans l'enceinte majestueuse du Grand Palais, au coeur du centre historique de Bangkok. «On savait depuis longtemps qu'elle était malade, mais ce n'est pas facile de lui dire au revoir. On se mentait un peu en espérant un miracle», dit à l'AFP cette professeure d'anglais de 54 ans.

Elle souhaite également témoigner son soutien au roi, Rama X, qui avait déjà récemment perdu sa mère, l'ancienne reine Sirikit, décédée en octobre à l'âge de 93 ans.

«Il a un coeur, comme tout le monde. C'est un moment très difficile pour lui», s'émeut Donnapha. «Les Thaïlandais veulent lui dire qu'il n'est pas seul dans cette épreuve. On est une grande famille».

Un cortège transportera son corps samedi après-midi

Procureure et diplomate de formation, Bajrakitiyabha Mahidol était la première des sept enfants du roi, issus de quatre mariages différents.

La «princesse Bha», comme elle était affectueusement appelée dans le royaume, avait subi un malaise cardiaque lors d'une session d'entraînement avec des chiens de l'armée en décembre 2022.

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Victime d'une grave infection sanguine, elle était depuis restée inconsciente à l'hôpital Chulalongkorn de Bangkok, où elle s'est éteinte jeudi soir.

Un cortège doit transporter samedi après-midi sa dépouille jusqu'au Grand Palais, un vaste complexe architectural qui fut longtemps la résidence officielle de la famille royale. Des centaines de personnes y font la queue depuis le début de la journée dans un décor faste, entre statues et stupas dorés, pour participer à une cérémonie bouddhiste de bain funéraire.

Le grand public en noir, les officiels dans leur tenue blanche d'apparat, elles remplissent et vident un gobelet d'eau bénite face à un portrait de la défunte, un symbole de purification.

«Je suis très triste. Je la voyais depuis qu'elle était toute petite», raconte Nitikan Tephakham, 79 ans, originaire du Nord-Est du pays. «J'ai prié les esprits sacrés lorsqu'elle était malade afin de la protéger».

15 jours de deuil

La police et les opérateurs de transports publics s'attendent à des conditions de circulation difficiles le long du parcours du cortège, dans le centre-ville de Bangkok, et encouragent les automobilistes à éviter la zone.

Le gouvernement n'a pas encore annoncé les détails des funérailles de la princesse, mais a ordonné que les drapeaux soient mis en berne pendant 15 jours sur tous les bâtiments officiels.

La population est invitée pendant les deux prochaines semaines de deuil à venir déposer des offrandes et à signer un registre de condoléances entre les murs blancs du Grand Palais, haut lieu touristique de la capitale thaïlandaise.

Pas encore informé de la mort de la princesse, un groupe d'étrangers, surpris par la foule endeuillée qui s'y masse, demande des éclaircissements aux agents de sécurité.

«C'est assez unique qu'une personne puisse être autant aimée. C'est profond», dit Maria Marcais, une Canadienne de 22 ans, de passage en Thaïlande dans le cadre d'un périple de deux semaines en Asie du Sud-Est.

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