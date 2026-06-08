La Thaïlande sévit: depuis début 2026, près de 30'000 étrangers ont été refoulés à l'entrée du pays. Le pays entend ainsi lutter contre les voyageurs qui abusent de ses réglementations.

La Thaïlande a déjà refusé l'entrée à 30'000 étrangers cette année

La Thaïlande a déjà refusé l'entrée à 30'000 étrangers cette année

Daniel Kestenholz

Alors que de nombreux pays cherchent à attirer toujours plus de visiteurs, la Thaïlande durcit fortement ses règles à la frontière. Destination touristique très prisée, le royaume a récemment supprimé le séjour sans visa de 60 jours. Une carte d’entrée numérique a également été introduite l'an dernier afin de renforcer l’efficacité des contrôles aux frontières. Depuis le début de l'année, 29'490 étrangers ont été refoulés.

Et pour cause: les autorités thaïlandaises ne veulent plus favoriser le tourisme à n'importe quel prix. Dans un message publié sur Facebook, les services de l'immigration expliquent que ce durcissement vise à lutter contre les abus de visas, le travail illégal, les réseaux frauduleux et la criminalité internationale. Toute personne jugée suspecte pourra désormais se voir refuser l'entrée dans le pays.

En plus des personnes refoulées à la frontière, les autorités précisent que 14'161 étrangers ont été arrêtés pour des infractions à la législation sur l'immigration et d'autres délits connexes.

Dispositif de surveillance

La mesure phare mise en place par la Thaïlande est un système informatisé d'alerte précoce destiné aux voyageurs. Baptisé APPS, il permet de comparer les données des passagers avec des bases nationales et internationales de personnes recherchées avant même leur départ.

La liste noire thaïlandaise compte actuellement 169'506 noms, incluant d'anciens criminels ayant commis des délits en Thaïlande ainsi que des personnes visées par des mandats d’arrêt d'Interpol. Les individus inscrits sur cette liste ne sont pas autorisés à embarquer dans un avion à destination de la Thaïlande ou sont immédiatement refoulés aux frontières terrestres.

Les autorités disent viser en priorité les voyageurs ne disposant pas de ressources financières suffisantes, ceux qui n'ont ni billet retour ni itinéraire clair, ainsi que les «fraudeurs en matière de visa» qui multiplient les courts séjours pour s'installer durablement dans le pays.

Les autorités thaïlandaises n'ont pas communiqué de données sur les nationalités les plus concernées par les refus d'entrée. Toutefois, selon plusieurs témoignages relayés sur les réseaux sociaux et les forums spécialisés, les ressortissants russes et israéliens sembleraient être particulièrement visés.

Un lecteur de Blick témoigne

Ce durcissement des contrôles suscite des inquiétudes parmi les voyageurs. Depuis plusieurs mois, de nombreux touristes évoquent des vérifications plus poussées et des temps d'attente plus longs aux frontières.

Alex S., un lecteur de Blick, affirme lui aussi avoir constaté ce renforcement des contrôles. Entré trois fois en Thaïlande sans visa l'an dernier, il explique avoir été interrogé de manière beaucoup plus approfondie lors de sa troisième visite, au mois d'octobre. Cette expérience l'a poussé à demander un visa classique pour les longs séjours. Depuis, il assure que son entrée dans le pays se déroule sans difficulté.

Aucun cas de refoulement concernant des citoyens suisses n'a toutefois été signalé jusqu'à présent. Les autorités thaïlandaises répètent par ailleurs que les touristes ordinaires restent les bienvenus et que ces nouvelles mesures visent principalement les personnes qui abusent des réglementations de leur pays.

Bangkok estime néanmoins que l'ouverture très large de ses frontières a favorisé une hausse des problèmes liés à la présence de criminels étrangers, dans un contexte où la criminalité locale représente déjà un défi important.