La production des emblématiques Model S et X s'est arrêtée dimanche. La cérémonie de remise des derniers véhicules, prévue en Californie, a été reportée à la surprise générale. Les rumeurs vont bon train: Elon Musk veut-il tirer un trait sur Tesla?

Patrik Berger

Tesla expose deux des voitures électriques les plus emblématiques au monde dans un musée! Le constructeur automobile américain, propriété d'Elon Musk, a officiellement cessé la production des Model S et X dimanche. Après plus de dix ans de service, les tout derniers véhicules sont sortis des chaînes de montage de l'usine de Fremont, en Californie. En guise d'adieu, Tesla a produit une série limitée «Signature Edition»: 250 Model S et 100 Model X dotés de caractéristiques spéciales. Ces derniers exemplaires étaient réservés à une clientèle triée sur le volet.

Mais la remise des clés s'avère chaotique. Une grande cérémonie pour les derniers acheteurs était prévue le mardi 12 mai. Cependant, elle a été reportée à la dernière minute, d'après le site d'information Teslamag.de, quelques jours seulement avant la date prévue. De nombreux clients avaient déjà réservé leurs vols et leurs hôtels en Californie. Ils ont donc exprimé leur frustration sur les réseaux sociaux face à cette annulation de dernière minute.

Les rumeurs vont bon train

Tesla n'a fourni aucune explication officielle pour ce retournement de situation. Mais les rumeurs vont bon train: Elon Musk souhaiterait combiner l'arrêt de la production de ces modèles à la présentation du nouveau robot Optimus V3. Ce robot devrait jouer un rôle central chez Tesla à l'avenir, tandis que la production de voitures électriques passerait progressivement au second plan.

Mais les médias américains avancent une autre hypothèse: Elon Musk aurait été invité à la dernière minute par le président américain Donald Trump à se joindre à son voyage en Chine. En effet, Trump rencontre le président chinois Xi Jinping pour la première fois depuis 2017. Il est accompagné d'une importante délégation de chefs d'entreprise. Selon Bloomberg, le PDG d'Apple, Tim Cook, et celui de BlackRock, Larry Fink, devraient également se rendre à Pékin.

Trump a une Model S

La dernière fois qu'une Model S a fait les gros titres, c'était en mars 2025. Le président américain Donald Trump était alors venu en aide à Elon Musk, empêtré dans une baisse des ventes. L'homme d'affaires s'était rendu à la Maison Blanche avec toute la gamme et avait présenté ses véhicules au président américain. Trump avait ensuite acheté une Model S rouge, une transaction largement médiatisée.

L'arrêt de la production de ces deux modèles à succès marque la fin d'une ère. La Model S est le premier véhicule entièrement conçu et développé en interne chez Tesla. En 2012, elle était considérée comme la première voiture électrique à la fois performante, luxueuse et adaptée à une production massive. Le SUV Model X, avec ses portes papillon caractéristiques, a suivi en 2015. Au total, Tesla a produit environ 750'000 véhicules de ces deux modèles. Aujourd'hui, les Model 3 et Model Y, plus récents, représentent la majeure partie de l'activité de Tesla: en 2025, ils constituaient près de 97% des livraisons.