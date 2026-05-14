DE
FR

La Model S est abandonnée
350 fidèles utilisateurs de Tesla fulminent à cause d'Elon Musk

La production des emblématiques Model S et X s'est arrêtée dimanche. La cérémonie de remise des derniers véhicules, prévue en Californie, a été reportée à la surprise générale. Les rumeurs vont bon train: Elon Musk veut-il tirer un trait sur Tesla?
Publié: il y a 29 minutes
1/4
Dimanche, les derniers modèles S et X ont été produits dans l'usine de Fremont Tesla en Californie.
Photo: PD
Patrik_Berger_Redaktor Wirtschaft Desk_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Patrik Berger

Tesla expose deux des voitures électriques les plus emblématiques au monde dans un musée! Le constructeur automobile américain, propriété d'Elon Musk, a officiellement cessé la production des Model S et X dimanche. Après plus de dix ans de service, les tout derniers véhicules sont sortis des chaînes de montage de l'usine de Fremont, en Californie. En guise d'adieu, Tesla a produit une série limitée «Signature Edition»: 250 Model S et 100 Model X dotés de caractéristiques spéciales. Ces derniers exemplaires étaient réservés à une clientèle triée sur le volet.

A lire aussi
Derrière Elon Musk, l’argent d’un fonds ultra-secret
2 génies de la tech inconnus
Derrière Elon Musk, l’argent d’un fonds ultra-secret
Visé par une enquête, Elon Musk dérape contre des juges français
Insultes homophobes
Visé par une enquête, Elon Musk dérape contre des juges français

Mais la remise des clés s'avère chaotique. Une grande cérémonie pour les derniers acheteurs était prévue le mardi 12 mai. Cependant, elle a été reportée à la dernière minute, d'après le site d'information Teslamag.de, quelques jours seulement avant la date prévue. De nombreux clients avaient déjà réservé leurs vols et leurs hôtels en Californie. Ils ont donc exprimé leur frustration sur les réseaux sociaux face à cette annulation de dernière minute.

Les rumeurs vont bon train

Tesla n'a fourni aucune explication officielle pour ce retournement de situation. Mais les rumeurs vont bon train: Elon Musk souhaiterait combiner l'arrêt de la production de ces modèles à la présentation du nouveau robot Optimus V3. Ce robot devrait jouer un rôle central chez Tesla à l'avenir, tandis que la production de voitures électriques passerait progressivement au second plan.

Mais les médias américains avancent une autre hypothèse: Elon Musk aurait été invité à la dernière minute par le président américain Donald Trump à se joindre à son voyage en Chine. En effet, Trump rencontre le président chinois Xi Jinping pour la première fois depuis 2017. Il est accompagné d'une importante délégation de chefs d'entreprise. Selon Bloomberg, le PDG d'Apple, Tim Cook, et celui de BlackRock, Larry Fink, devraient également se rendre à Pékin.

Trump a une Model S

La dernière fois qu'une Model S a fait les gros titres, c'était en mars 2025. Le président américain Donald Trump était alors venu en aide à Elon Musk, empêtré dans une baisse des ventes. L'homme d'affaires s'était rendu à la Maison Blanche avec toute la gamme et avait présenté ses véhicules au président américain. Trump avait ensuite acheté une Model S rouge, une transaction largement médiatisée. 

L'arrêt de la production de ces deux modèles à succès marque la fin d'une ère. La Model S est le premier véhicule entièrement conçu et développé en interne chez Tesla. En 2012, elle était considérée comme la première voiture électrique à la fois performante, luxueuse et adaptée à une production massive. Le SUV Model X, avec ses portes papillon caractéristiques, a suivi en 2015. Au total, Tesla a produit environ 750'000 véhicules de ces deux modèles. Aujourd'hui, les Model 3 et Model Y, plus récents, représentent la majeure partie de l'activité de Tesla: en 2025, ils constituaient près de 97% des livraisons.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus