La Chine dénonce des mesures «malveillantes» prises par les Etats-Unis contre ses géants des télécoms. Pékin exige leur retrait et menace de riposter, malgré le récent rapprochement entre les deux pays.

Les tensions commerciales reprennent entre la Chine et les Etats-Unis

Les tensions commerciales reprennent entre la Chine et les Etats-Unis

AFP Agence France-Presse

Le ministère chinois du Commerce a dénoncé dimanche une récente décision des États-Unis visant à couper l'accès direct des géants chinois des télécommunications aux numéros de téléphone américains, qualifiant cette mesure de «malveillante».

L'ordonnance approuvée jeudi par un vote de l'autorité américaine des communications (FCC) vise à limiter l'accès aux numéros américains pour des «mauvais acteurs» jugés responsables de «campagnes illégales d'appels automatisés». Parmi les entités concernées figurent les grands groupes de télécommunications China Unicom, China Telecom et China Mobile.

«Sans aucun fondement factuel, (la FCC) a violé les principes de non-discrimination et de concurrence loyale pour calomnier sans retenue et réprimer de manière malveillante les entreprises chinoises de télécommunications», a déclaré le ministère chinois du Commerce dans un communiqué en ligne.

«Compromettent la stabilité»

Les mesures récentes de la FCC «vont à l'encontre du consensus important atteint par les deux chefs d'État», a-t-il ajouté. Elles «compromettent la stabilité des relations économiques et commerciales sino-américaines», a poursuivi le ministère, appelant Washington à «révoquer» ces mesures et soulignant que la Chine pourrait prendre ses propres mesures.

Ces critiques de Pékin interviennent quelques jours après la rencontre entre le président chinois, Xi Jinping, et son homologue américain, Donald Trump, lors d'un sommet à Shenzhen (sud-est), où le dirigeant chinois a salué des relations «stables et améliorées» avec Washington. Selon la FCC, la «prolifération d'entités à l'origine d'appels», tant aux Etats-Unis qu'à l'étranger, constitue de «nouveaux défis» pour sécuriser les réseaux vocaux du pays face aux appels automatisés illégaux.

Le régulateur américain a déjà inscrit sur une liste noire des équipements de télécommunications fabriqués par le géant des technologies Huawei et plusieurs autres entreprises chinoises, pour des raisons de sécurité nationale.

Interdiction

En octobre, la FCC a décidé d'interdire aux laboratoires chinois de tester des équipements électroniques destinés aux Etats-Unis à partir de décembre 2028, avertissant que ces pratiques ouvraient un «accès critique» vers les réseaux de communication américains.

La FCC a indiqué avoir commencé à enquêter sur ces «mauvais laboratoires» après avoir découvert en 2024 que Huawei exploitait un laboratoire de tests agréé par l'autorité américaine.