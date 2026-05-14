Jeudi, Taïwan a salué le «soutien clair et ferme» des Etats-Unis envers l'île, confirmé selon Taipei alors que Donald Trump et Xi Jinping se rencontrent à Pékin.

Les USA ont «réaffirmé leur soutien clair et ferme» à Taïwan

Les USA ont «réaffirmé leur soutien clair et ferme» à Taïwan

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement de Taïwan a affirmé jeudi que les Etats-Unis avaient exprimé leur «soutien clair et ferme» à l'île démocratique, au moment où le président américain Donald Trump rencontre à Pékin son homologue chinois Xi Jinping.

«La partie américaine a réaffirmé à plusieurs reprises son soutien clair et ferme à Taïwan», a déclaré aux journalistes la porte-parole du gouvernement taïwanais, Michelle Lee.



