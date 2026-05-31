Dua Lipa et Callum Turner se sont mariés ce week-end à Londres lors d'une cérémonie intime à l'Old Marylebone Town Hall. Une fête somptueuse de trois jours les attend en Sicile.

Les tabloids font fuites les images du mariage de Dua Lipa et Callum Turner

Les tabloids font fuites les images du mariage de Dua Lipa et Callum Turner

Sur les marches de la mairie

AFP Agence France-Presse

La star de la pop Dua Lipa et l'acteur Callum Turner se sont mariés ce week-end à Londres, ont indiqué dimanche des médias britanniques, dont The Sun, selon lequel le couple s'apprête à célébrer son union dans une grande fête de trois jours en Sicile. Les deux célébrités britanniques se sont unies lors d'une cérémonie civile intime à l'Old Marylebone Town Hall, dans le centre de la capitale, selon The Sun et The Daily Mail.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Les deux tabloïds ont publié des photos du couple sortant main dans la main de la mairie. Dua Lipa, 30 ans, portait un grand chapeau blanc ainsi qu'un tailleur-jupe signé Schiaparelli Couture, selon British Vogue. Callum Turner, 36 ans, était lui habillé d'un costume bleu marine. Après cette cérémonie intime, un deuxième mariage et une «somptueuse fête de trois jours» doivent avoir lieu à la fin de la semaine en Sicile, selon The Sun.

Le prochain James Bond?

Les agents de Dua Lipa et Callum Turner n'ont pas répondu aux sollicitations de l'AFP. La chanteuse britanno-albanaise et l'acteur sont en couple depuis janvier 2024. Dua Lipa a annoncé leurs fiançailles dans une interview à British Vogue en juin 2025. «Cette décision de vieillir ensemble, de se projeter dans une vie commune et, je ne sais pas, d'être meilleurs amis pour toujours - c'est un sentiment vraiment spécial», avait-elle alors déclaré.

Née à Londres, Dua Lipa est la fille d'immigrés kosovars. Elle s'est fait connaître avec son tube «Be The One» en 2016. Elle a ensuite enchainé les succès et elle remplit les stades avec ses tournées. En 2025, à 29 ans, l'interprète et co-auteure des tubes «Levitating» ou «Don't Start Now» est devenue la plus jeune membre de la liste des 40 personnes de moins de 40 ans les plus riches du Royaume-Uni, selon le classement annuel des Britanniques les plus fortunés, publié par le Sunday Times. Sa fortune était alors estimée à 115 millions de livres (137 millions d'euros).

Callum Turner a notamment joué dans les films «Fantastic Beasts» et l'adaptation du livre «Emma» de Jane Austen, ainsi que dans la série «The Capture». Son nom circule, avec d'autres, pour devenir le prochain James Bond.