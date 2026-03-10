Au menu de ce mardi 10 mars: le lobbying suisse aux USA, le couple Moretti visé par une nouvelle enquête, l'interdiction des smartphones aux enfants, la condamnation d'un Suisse à Majorque, et enfin, les exportations d'armes suisses.

Pour bien démarrer la journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce mardi 10 mars:

1 Les pharmas suisses musclent leur lobbying à Washington

Des entreprises suisses ont augmenté leur budget de lobbying aux Etats-Unis l’an dernier, rapporte la «Neue Zürcher Zeitung» (NZZ). Les groupes pharmaceutiques en particulier ont parfois nettement accru leurs dépenses. Roche et sa filiale américaine Genentech ont porté leurs dépenses de lobbying de 10,8 à 11,4 millions de dollars, arrivant ainsi en tête des entreprises suisses dans ce domaine. Novartis a versé 7,9 millions de dollars à des lobbyistes, soit 1,7 million de plus que l’année précédente. Le spécialiste de l’ophtalmologie Alcon a plus que doublé ses dépenses, atteignant 580'000 dollars. Quant au sous-traitant Lonza, il a multiplié par cinq son budget de lobbying et y a consacré 320'000 dollars l’an dernier.

2 Le couple Moretti visé par une enquête pour blanchiment

Selon plusieurs médias, l’Office fédéral de la police (Fedpol) a ouvert une enquête après le drame survenu à Nouvel-An à Crans-Montana (VS) contre les exploitants du bar incendié, Jacques et Jessica Moretti. Il existe des soupçons de blanchiment d’argent, rapportent «Le Temps», la «Neue Zürcher Zeitung», les titres Tamedia et la RTS. Les médias se réfèrent à un courrier adressé au Ministère public valaisan par le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS), rattaché à Fedpol. Selon l’avocat de Jacques Moretti, il n’est pour l’instant pas possible de tirer la moindre conclusion de ce document, rapporte la RTS. D’après la «NZZ», deux banques se sont adressées au MROS après l’incendie, «Le Temps» fait lui état de trois dénonciations. Les investigations auraient fait apparaître des soupçons de gestion déloyale, de faux dans les titres, de fraude à l’assurance ainsi que d’infractions fiscales et aux assurances sociales, selon Tamedia. L’avocat des Moretti a toutefois rappelé à RTS que le MROS n’est pas une autorité de poursuite pénale et que seule une très faible proportion de ses signalements aboutit à une condamnation.

3 Le Centre veut interdire les smartphones aux moins de 12 ans

Une initiative politique provenant des rangs du Centre veut interdire les smartphones aux enfants de moins de douze ans, rapporte Blick. La conseillère nationale Regina Durrer-Knobel (NW) et le conseiller national Giorgio Fonio (TI) demandent une interdiction de la vente de smartphones et d’abonnements aux enfants de moins de douze ans. Les fournisseurs devraient être tenus de vérifier l’âge lors de la vente. Les téléphones portables permettant uniquement de téléphoner ou d’envoyer des SMS ne seraient pas concernés par cette interdiction. Selon le journal, Regina Durrer-Knobel et Giorgio Fonio comptent déposer leur proposition mardi.

4 Un Suisse condamné après un viol collectif à Majorque

Un Suisse et sept Français ont été condamnés sur l’île touristique espagnole de Majorque pour un viol collectif, selon la Südostschweiz. Le tribunal provincial de Palma de Majorque a prononcé des peines pouvant aller jusqu’à 13 ans et trois mois de prison. Le quotidien ne précise pas la durée de la peine infligée au Suisse. Les hommes ont reconnu les faits. Ils ont agressé sexuellement une femme britannique à plusieurs reprises pendant environ une demi-heure. La victime avait auparavant consommé beaucoup d’alcool et était inconsciente ou au moins fortement désorientée. Plusieurs agresseurs avaient filmé les faits et certains en avaient diffusé les images sur un réseau social.

5 Les exportations d'armes suisses sous la loupe

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) présente mardi les chiffres des exportations de matériel de guerre depuis la Suisse en 2025. L'année précédente, celles-ci avaient baissé de 5%.