Elections à la Municipalité
Fort de ses bons résultats, le PLR Lausanne repart à trois au second tour

Le PLR Lausanne relance Pierre-Antoine Hildbrand, Mathilde Maillard et Marlène Bérard pour le second tour du 29 mars. Réunie lundi, l'assemblée générale s'est en outre félicitée de «résultats historiques».
Publié: 22:10 heures
|
Dernière mise à jour: 22:12 heures
Le PLR Lausanne relance Mathilde Maillard, Marlène Bérard et Pierre-Antoine Hildbrand pour le second tour.
Photo: Keystone
Claude AnsermozRédacteur en chef en charge des contenus

Le PLR a donc tranché: il repart à trois. Réuni lundi soir en assemblée générale, le parti a confirmé par acclamation le maintien de Pierre-Antoine Hildbrand, Mathilde Maillard et Marlène Bérard pour le second tour du 29 mars.

«Fort des résultats historiques obtenus au premier tour, le PLR Lausanne aborde cette dernière étape avec sérénité et détermination», précise le communiqué. L'Assemblée générale a salué la progression remarquable du parti et confirmé sa volonté de poursuivre l'engagement en faveur d'un nouveau souffle à la Municipalité.»

Le comité directeur a obtenu une dérogation pour piloter cette stratégie, signe que les libéraux-radicaux lausannois veulent exploiter jusqu’au bout la fenêtre qui s’est ouverte dimanche. Notamment pour une éventuelle alliance avec l’UDC qui, selon nos informations, ne devrait repartir qu’avec le seul Fabrice Moscheni.

