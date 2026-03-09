DE
Un rapport de Fedpol étaie les soupçons
Les Moretti se sont-ils bâti un empire grâce à un système pyramidal?

Selon des nouveaux documents, les enquêteurs s'intéressent de plus en plus à la fortune des Moretti. Le couple serait ainsi soupçonné d'avoir financé «Le Constellation» avec une fortune d'origine criminelle.
Les activités de Jacques et Jessica Moretti sont dans le collimateur des enquêteurs.
Karin Frautschi et Martin Meul

Les enquêteurs ont passé au crible les comptes de Jacques et Jessica Moretti. Selon de nouveaux documents, le couple de gérants du bar «Le Constellation» à Crans-Montana est désormais soupçonné de blanchiment d’argent.

Comme le montre un rapport interne de la cellule de renseignement financier (MROS) rattachée à l’Office fédéral de la police (Fedpol), les enquêteurs se concentrent en effet sur l’«origine suspecte» de la fortune des Moretti.

Après la catastrophe de la nuit du Nouvel An, qui a fait 41 morts et 115 blessés, plusieurs signalements ont été adressés par des banques, notamment en raison du lourd passé judiciaire de Jacques Moretti. Les enquêteurs cherchent donc à déterminer si de «l’argent sale» a été blanchi à travers les établissements de restauration du couple.

Passé criminel passé au crible

Condamné à plusieurs reprises en France, Jacques Moretti est également lié au milieu de la prostitution en Suisse romande. Au sein des entreprises gérées par le couple, c'est surtout son épouse Jessica Moretti qui était formellement désignée en tant que gérante, ce qui, selon la cellule anti-blanchiment de Fedpol, aurait permis de masquer les condamnations de Jacques Moretti aux autorités et aux banques.

Les enquêteurs jugent également suspecte la succession d’incendies survenus dans plusieurs établissements gérés par le couple. Le feu s’était notamment déclaré en décembre 2023 au restaurant «Le Vieux Chalet», puis une première fois en février 2024 au «Constellation».

Soupçon de fraude à l'assurance

A chaque fois, d'importantes indemnités d’assurance ont été versées au couple après l'incident. L’analyse de leurs comptes montre toutefois que ces montants n’ont pas servi en priorité à la reconstruction, mais plutôt à couvrir des dépenses privées, comme le paiement d'impôts et de primes d’assurance maladie ou la contraction d'un leasing pour des voitures de luxe, notamment une Maserati et une Bentley.

Autre élément sensible: quelques heures seulement après l’incendie du Nouvel An, le Ministère public a ordonné une perquisition au domicile des Moretti. Il a toutefois fallu attendre le 20 février pour que celle-ci ait lieu. Les enquêteurs ont alors saisi un pistolet Glock 19 ainsi que cinq montres de luxe de marques Rolex, Hublot et Audemars Piguet.

«Système pyramidal» évoqué

Le rapport mentionne également un mélange entre fonds privés et professionnels. La cellule de renseignement financier a ainsi relevé de nombreux dépôts d’argent liquide via un coffre-fort utilisé par les Moretti – un argent dont l’origine reste pour l'heure inconnue.

Il est aussi question d’un prêt de 150’000 francs accordé au couple par un riche héritier lié à la branche de l’horlogerie. Une partie de cette somme aurait servi à rembourser immédiatement des dettes urgentes, le reste ayant été utilisé à des fins privées.

Derrière ces opérations, la cellule anti-blanchiment soupçonne un mécanisme frauduleux. Le rapport évoque même un «empire des Moretti» qui reposerait sur un «système pyramidal», fondé presque exclusivement sur l’octroi de prêts, très probablement obtenus de manière indue.

Toujours selon le document, le couple aurait développé une stratégie d’expansion agressive dans la restauration, financée presque uniquement par des capitaux externes. Les enquêteurs décrivent ces sociétés comme des «coquilles vides», dont la liquidité serait entretenue artificiellement par un système complexe de virements entre divers comptes.

De forts soupçons pèsent sur les Moretti

Dans leur rapport, les enquêteurs concluent qu’il existe de forts soupçons de blanchiment d’argent, de gestion déloyale, d’escroquerie à l’assurance, d’incendie criminel et de faux dans les titres. La cellule anti-blanchiment a informé le Ministère public de ses conclusions et les comptes concernés du couple Moretti ont été provisoirement bloqués.

