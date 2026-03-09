L’enquête sur l'incendie du Constellation à Crans-Montana s’étend. Le président de la commune Nicolas Féraud et quatre autres responsables sont désormais prévenus.

Le président de Crans-Montana Nicolas Féraud inculpé par la justice valaisanne

Incendie et homicide par négligence

Nicolas Féraud, président de la commune de Crans-Montana, est désormais prévenu dans l’enquête sur l’incendie du Constellation du 1er janvier, qui a fait 41 morts et 115 blessés, rapporte «24 heures», lundi 9 mars.

Le Ministère public valaisan a publié le vendredi 5 mars une ordonnance étendant l’instruction pénale à son encontre. Quatre autres personnes sont également visées: l’ancien conseiller communal chargé de la Sécurité publique entre 2021 et 2024, l’ancien responsable de la sécurité incendie et son adjoint (2020-2024), ainsi qu’un membre de l’actuelle équipe de sécurité publique.

Tous sont poursuivis pour incendie par négligence, homicide par négligence et lésions corporelles graves par négligence.

