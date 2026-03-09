Nicolas Féraud, président de la commune de Crans-Montana, est désormais prévenu dans l’enquête sur l’incendie du Constellation du 1er janvier, qui a fait 41 morts et 115 blessés, rapporte «24 heures», lundi 9 mars.
Le Ministère public valaisan a publié le vendredi 5 mars une ordonnance étendant l’instruction pénale à son encontre. Quatre autres personnes sont également visées: l’ancien conseiller communal chargé de la Sécurité publique entre 2021 et 2024, l’ancien responsable de la sécurité incendie et son adjoint (2020-2024), ainsi qu’un membre de l’actuelle équipe de sécurité publique.
Tous sont poursuivis pour incendie par négligence, homicide par négligence et lésions corporelles graves par négligence.
Développement suit..
