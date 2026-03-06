DE
Les 5 infos du jour
Une délégation française arrive en Suisse pour discuter de Crans-Montana

Au menu de ce vendredi 6 mars: une délégation française pour Crans-Montana, une hausse du prix de l'essence injustifiée, Martin Pfister veut un nouveau système de défense, le PS donne tout contre l'initiative SSR, et enfin, les abonnements jeunes pour les TPG explosent.
Des fleurs sont déposées devant le bar «Le Constellation» à Crans-Montana pour commémorer les victimes du Nouvel An.
ATS Agence télégraphique suisse et Dimitri Faravel

La semaine a été rude? Gardez courage amis lecteurs, le week-end est à bout touchant! Pour terminer en beauté, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un résumé des actualités suisses à ne pas manquer en ce vendredi 6 mars. On est parti!

1

Délégation française en Valais et à Berne pour Crans-Montana

Une délégation française doit rencontrer vendredi en Valais et à Berne les autorités suisses au sujet de l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS), qui a fait 41 morts la nuit du Nouvel An. Les discussions porteront notamment sur l'aide financière aux victimes et à leurs proches, ainsi que sur l'enquête. Une réunion est également prévue samedi à l'ambassade de France à Berne. Le procureur adjoint de Paris, Christian de Rocquigny, y participera. Le parquet de Paris mène une enquête parallèle à celle lancée en Valais, mais aucune procédure pénale n'est prévue en France.

2

Un expert dénonce une hausse du prix de l'essence injustifiée

Augmenter les prix de l'essence en Suisse six jours après le déclenchement de l'attaque américano-israélienne contre l'Iran est injustifié, déclare vendredi dans «ArcInfo» et «Le Nouvelliste» Laurent Horvath, spécialiste en géopolitique de l'énergie. «Le carburant qui se trouve aujourd'hui dans les cuves en Suisse ou en France a été acheté il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, donc à un prix antérieur et inférieur à l'escalade au Moyen-Orient». Des hausses de cinq à dix centimes ont été constatées dans certaines stations-service en Suisse ces derniers jours, indiquent les journaux. C'est «un schéma assez constant», ajoute le spécialiste: «Quand les marchés montent, les stations le répercutent sur leurs prix en environ trois jours et quand ils baissent, c'est plutôt une dizaine de jours».

3

Martin Pfister propose un système supplémentaire pour la défense

Le ministre suisse de la défense Martin Pfister entend proposer vendredi au Conseil fédéral l'acquisition d'un deuxième système pour la défense antiaérienne, révèlent vendredi le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung», le «Bund», l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». Cette décision fait suite aux nouveaux retards pris dans la livraison des systèmes Patriot commandés par la Suisse aux Etats-Unis. Martin Pfister veut acquérir un système de défense supplémentaire fabriqué en Europe, sans pour autant annuler la commande passée aux Etats-Unis. Le système SAMP/T du fabricant européen Eurosam est notamment considéré comme une alternative possible.

4

Le PS double son budget pour la campagne contre l'initiative sur la SSR

Le Parti socialiste (PS) a presque doublé son budget pour la campagne contre l'initiative populaire «200 francs, ça suffit!», remarquent vendredi le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund». En janvier, le parti avait déclaré 820'000 francs au Contrôle fédéral des finances. Depuis lors, il a fait une déclaration complémentaire, ce qui porte le montant à près de 1,6 million de francs. La formation de gauche justifie cette différence par un nombre exceptionnellement élevé de petits dons. Plus de 16'000 personnes en ont fait, les montants allant de 1 franc à 5087 francs. Les fonds supplémentaires ont été consacrés à de nouvelles publicités.

5

Hausse record des abonnements jeunes aux TPG

La gratuité des Transports publics genevois (TPG) pour les moins de 25 ans a fait bondir le nombre d'abonnés en un an à Genève, rapporte vendredi la «Tribune de Genève». En un peu plus de douze mois, 128'306 abonnements ont été délivrés aux personnes éligibles à cette offre. Parmi ces dernières, 35% étaient déjà abonnées et 10% sont passées d'un abonnement mensuel à un format annuel. Cela signifie que presque la moitié des bénéficiaires (48%) sont de nouveaux abonnés. 86% des 6 à 17 ans ont un abonnement et même 89% des 18-24 ans en formation à Genève et résidant hors du canton. La facture nette pour l'Etat s'élève pour l'année 2025 à 42,4 millions.

